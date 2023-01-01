Наші вдома: звільнили чотирьох волинян, які більше року пробули у російському полоні





Про це Юрій Погуляйко.



"Батула Ігор Васильович, 1996 року народження, уродженець села Колпитів Володимирського району. Зник 19 березня 2022 року на Донецькому напрямку (Маріуполь).



Кулик Олександр Юрійович, 1988 року народження, житель села Доросині Луцького району. Потрапив у полон 23 травня 2022 року під Донецьким Лиманом.



Москалюк Юрій Леонідович, 1991 року народження, житель села Звиняче Луцького району. У полоні з 23 травня 2022 року (Донецька область, Лиман).



Мудрак Юрій Володимирович, 1995 року народження, лучанин. Полонений 22 травня 2022 року під Донецьким Лиманом.



Більше року в полоні. Реальність, яка не вкладається в голові", - йдеться в повідомленні.



Юрій Погуляйко подякував кожному, завдяки кому їхнє повернення стало можливим.



"Дякуємо нашим Захисникам за витримку. Героям слава!" - наголосив голова Волинської ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 липня, додому з російської неволі повернулися 47 українців , серед них – 4 мешканці Волині.Про це повідомив голова Волинської ОВА, 1996 року народження, уродженець села Колпитів Володимирського району. Зник 19 березня 2022 року на Донецькому напрямку (Маріуполь)., 1988 року народження, житель села Доросині Луцького району. Потрапив у полон 23 травня 2022 року під Донецьким Лиманом., 1991 року народження, житель села Звиняче Луцького району. У полоні з 23 травня 2022 року (Донецька область, Лиман)., 1995 року народження, лучанин. Полонений 22 травня 2022 року під Донецьким Лиманом.Більше року в полоні. Реальність, яка не вкладається в голові", - йдеться в повідомленні.Юрій Погуляйко подякував кожному, завдяки кому їхнє повернення стало можливим."Дякуємо нашим Захисникам за витримку. Героям слава!" - наголосив голова Волинської ОВА.

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