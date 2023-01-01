Близько 200 вагнерівців вже можуть перебувати у Білорусі, – Бєларускі Гаюн

Лукашенка, що найманці Пригожина ще не перекинуті до Білорусі, вони можуть перебувати в країні.



За інформацією, яку отримав



Полігон "Лосвідо" знаходиться в 52 км від кордону з рф та 150 км від кордону із Латвією. За попередніми даними, там бійці ПВК «Вагнер» навчають стрілянини деякі підрозділи ЗС РБ.



У моніторинговій групі зазначають, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Незважаючи на заяви, що найманціще не перекинуті до Білорусі, вони можуть перебувати в країні.За інформацією, яку отримав «Бєларускі Гаюн» , близько 200 найманців ПВК «Вагнер» зараз можуть перебувати на території військового полігону «Лосвідо» (Вітебський район, Вітебська обл.).Полігон "Лосвідо" знаходиться в 52 км від кордону з рф та 150 км від кордону із Латвією. За попередніми даними, там бійці ПВК «Вагнер» навчають стрілянини деякі підрозділи ЗС РБ.У моніторинговій групі зазначають, що масштабного переміщення до Білорусі найманців ПВК «Вагнер» поки що не зафіксовано , як і не зафіксовано прибуття до Білорусі тактичної ядерної зброї, попри твердження Лукашенка.

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