Близько 200 вагнерівців вже можуть перебувати у Білорусі, – Бєларускі Гаюн

Близько 200 вагнерівців вже можуть перебувати у Білорусі, – Бєларускі Гаюн
Незважаючи на заяви Лукашенка, що найманці Пригожина ще не перекинуті до Білорусі, вони можуть перебувати в країні.

За інформацією, яку отримав «Бєларускі Гаюн», близько 200 найманців ПВК «Вагнер» зараз можуть перебувати на території військового полігону «Лосвідо» (Вітебський район, Вітебська обл.).

Полігон "Лосвідо" знаходиться в 52 км від кордону з рф та 150 км від кордону із Латвією. За попередніми даними, там бійці ПВК «Вагнер» навчають стрілянини деякі підрозділи ЗС РБ.

У моніторинговій групі зазначають, що масштабного переміщення до Білорусі найманців ПВК «Вагнер» поки що не зафіксовано, як і не зафіксовано прибуття до Білорусі тактичної ядерної зброї, попри твердження Лукашенка.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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