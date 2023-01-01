Близько 200 вагнерівців вже можуть перебувати у Білорусі, – Бєларускі Гаюн
Сьогодні, 17:35
Незважаючи на заяви Лукашенка, що найманці Пригожина ще не перекинуті до Білорусі, вони можуть перебувати в країні.
За інформацією, яку отримав «Бєларускі Гаюн», близько 200 найманців ПВК «Вагнер» зараз можуть перебувати на території військового полігону «Лосвідо» (Вітебський район, Вітебська обл.).
Полігон "Лосвідо" знаходиться в 52 км від кордону з рф та 150 км від кордону із Латвією. За попередніми даними, там бійці ПВК «Вагнер» навчають стрілянини деякі підрозділи ЗС РБ.
У моніторинговій групі зазначають, що масштабного переміщення до Білорусі найманців ПВК «Вагнер» поки що не зафіксовано, як і не зафіксовано прибуття до Білорусі тактичної ядерної зброї, попри твердження Лукашенка.
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За інформацією, яку отримав «Бєларускі Гаюн», близько 200 найманців ПВК «Вагнер» зараз можуть перебувати на території військового полігону «Лосвідо» (Вітебський район, Вітебська обл.).
Полігон "Лосвідо" знаходиться в 52 км від кордону з рф та 150 км від кордону із Латвією. За попередніми даними, там бійці ПВК «Вагнер» навчають стрілянини деякі підрозділи ЗС РБ.
У моніторинговій групі зазначають, що масштабного переміщення до Білорусі найманців ПВК «Вагнер» поки що не зафіксовано, як і не зафіксовано прибуття до Білорусі тактичної ядерної зброї, попри твердження Лукашенка.
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