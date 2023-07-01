Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар. ВІДЕО

Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар. ВІДЕО
Військовий Іван Сестриватовський, який 24 лютого 2022 ніс службу на межі з Кримом, вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар, але вибухові пристрої не спрацювали.

Про це пише Українська правда.

"Я з командиром, старшим позиції, пішов підключати пристрої на підрив мостів. Я там і лишився, а він займався особовим складом.

Сапери розробили спеціальний план: були конверти, які в разі потреби відкривались, і у тих конвертах була інструкція з підключення вибухових пристроїв. Ми провели це підключення, і я залишився підривати.

Зв'язку вже не було, радіостанції не працювали. Командир займався особовим складом, бігав по позиціях, щоб розставити кожного. Уже рвались міни, було дуже гучно – не докричишся ні до кого.

Тому діяв я фактично вже сам і рішення про підрив ухвалював особисто.

Я намагався здійснити підрив, але вибуху не сталось… Намагався перепідключити, перепровірити дроти: може, якась помилка сталася, неправильно щось підключили. Підключив заново, знову спробував. Рази три це зробив – вибуху не відбулося.

Я не сапер, але тут варіанти два. Або була висаджена диверсійна група, або дроти підриву були пошкоджені мінометним обстрілом", - розповів морпіх.

Іван Сестриватовський з 2016 року служить у 137-ому окремому батальйоні морської піхоти. З 2021 – на Чонгарі. Обіймав посаду головного сержанта взводу, був заступником командира взводу.

Військовий впевнений, що всі мости на Чонгар були заміновані. Він пригадує, як незадовго до повномасштабної війни, приблизно за півтора-два тижні, ці мінування перевіряли.

Сам Сестриватовський – не сапер, але він пройшов інструктаж з того, як потрібно підключити вибухові пристрої.

Після невдалого підриву морпіх почав відходити з позицій. Він не встиг виїхати разом з підрозділом, тому відступав власною автівкою разом з двома призовниками.

Того ж 24 лютого їх оточили і взяли в полон росіяни. Оборонець Чонгару потрапив на обмін і повернувся з полону лише 26 квітня 2023 року.

На момент публікації матеріалу Державне бюро розслідувань, яке веде справу про непідірвані мости на Чонгарі, досі не допитало Сестриватовського.

​​У 2022 році Генштаб Збройних сил України реагував на чутки, що начебто перед вторгненням російських військ українське командування розмінувало проїзд біля Чонгару на адмінмежі з окупованим Кримом. Військові спростовували це і пояснювали, що їм протистояли переважаючі у 15 разів сили противника.

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Теги: Чонгар, війна, росія
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