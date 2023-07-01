Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар. ВІДЕО

Іван Сестриватовський, який 24 лютого 2022 ніс службу на межі з Кримом, вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар, але вибухові пристрої не спрацювали.



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"Я з командиром, старшим позиції, пішов підключати пристрої на підрив мостів. Я там і лишився, а він займався особовим складом.



Сапери розробили спеціальний план: були конверти, які в разі потреби відкривались, і у тих конвертах була інструкція з підключення вибухових пристроїв. Ми провели це підключення, і я залишився підривати.



Зв'язку вже не було, радіостанції не працювали. Командир займався особовим складом, бігав по позиціях, щоб розставити кожного. Уже рвались міни, було дуже гучно – не докричишся ні до кого.



Тому діяв я фактично вже сам і рішення про підрив ухвалював особисто.



Я намагався здійснити підрив, але вибуху не сталось… Намагався перепідключити, перепровірити дроти: може, якась помилка сталася, неправильно щось підключили. Підключив заново, знову спробував. Рази три це зробив – вибуху не відбулося.



Я не сапер, але тут варіанти два. Або була висаджена диверсійна група, або дроти підриву були пошкоджені мінометним обстрілом", - розповів морпіх.



Іван Сестриватовський з 2016 року служить у 137-ому окремому батальйоні морської піхоти. З 2021 – на Чонгарі. Обіймав посаду головного сержанта взводу, був заступником командира взводу.



Військовий впевнений, що всі мости на Чонгар були заміновані. Він пригадує, як незадовго до повномасштабної війни, приблизно за півтора-два тижні, ці мінування перевіряли.



Сам Сестриватовський – не сапер, але він пройшов інструктаж з того, як потрібно підключити вибухові пристрої.



Після невдалого підриву морпіх почав відходити з позицій. Він не встиг виїхати разом з підрозділом, тому відступав власною автівкою разом з двома призовниками.



Того ж 24 лютого їх оточили і взяли в полон росіяни. Оборонець Чонгару потрапив на обмін і повернувся з полону лише 26 квітня 2023 року.



На момент публікації матеріалу Державне бюро розслідувань, яке веде справу про непідірвані мости на Чонгарі, досі не допитало Сестриватовського.



​​У 2022 році Генштаб Збройних сил України реагував на чутки, що начебто перед вторгненням російських військ українське командування розмінувало проїзд біля Чонгару на адмінмежі з окупованим Кримом. Військові спростовували це і пояснювали, що їм протистояли переважаючі у 15 разів сили противника.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовий, який 24 лютого 2022 ніс службу на межі з Кримом, вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар, але вибухові пристрої не спрацювали.Про це пише Українська правда "Я з командиром, старшим позиції, пішов підключати пристрої на підрив мостів. Я там і лишився, а він займався особовим складом.Сапери розробили спеціальний план: були конверти, які в разі потреби відкривались, і у тих конвертах була інструкція з підключення вибухових пристроїв. Ми провели це підключення, і я залишився підривати.Зв'язку вже не було, радіостанції не працювали. Командир займався особовим складом, бігав по позиціях, щоб розставити кожного. Уже рвались міни, було дуже гучно – не докричишся ні до кого.Тому діяв я фактично вже сам і рішення про підрив ухвалював особисто.Я намагався здійснити підрив, але вибуху не сталось… Намагався перепідключити, перепровірити дроти: може, якась помилка сталася, неправильно щось підключили. Підключив заново, знову спробував. Рази три це зробив – вибуху не відбулося.Я не сапер, але тут варіанти два. Або була висаджена диверсійна група, або дроти підриву були пошкоджені мінометним обстрілом", - розповів морпіх.Іван Сестриватовський з 2016 року служить у 137-ому окремому батальйоні морської піхоти. З 2021 – на Чонгарі. Обіймав посаду головного сержанта взводу, був заступником командира взводу.Військовий впевнений, що всі мости на Чонгар були заміновані. Він пригадує, як незадовго до повномасштабної війни, приблизно за півтора-два тижні, ці мінування перевіряли.Сам Сестриватовський – не сапер, але він пройшов інструктаж з того, як потрібно підключити вибухові пристрої.Після невдалого підриву морпіх почав відходити з позицій. Він не встиг виїхати разом з підрозділом, тому відступав власною автівкою разом з двома призовниками.Того ж 24 лютого їх оточили і взяли в полон росіяни. Оборонець Чонгару потрапив на обмін і повернувся з полону лише 26 квітня 2023 року.На момент публікації матеріалу Державне бюро розслідувань, яке веде справу про непідірвані мости на Чонгарі, досі не допитало Сестриватовського.​​У 2022 році Генштаб Збройних сил України реагував на чутки, що начебто перед вторгненням російських військ українське командування розмінувало проїзд біля Чонгару на адмінмежі з окупованим Кримом. Військові спростовували це і пояснювали, що їм протистояли переважаючі у 15 разів сили противника.

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