Просять надіслати кошти для ЗСУ: голова Волинської ОВА попередив про шахраїв, які телефонують від його імені

Просять надіслати кошти для ЗСУ: голова Волинської ОВА попередив про шахраїв, які телефонують від його імені
Шахраї телефонують підприємцям, представляються начальником Волинської ОВА і просять надіслати гроші для ЗСУ.

Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

"Сьогодні знову отримав інформацію про дзвінки підприємцям від мого імені. Хтось представляється начальником Волинської ОВА і просить надіслати кошти для ЗСУ. Також зафіксовані аналогічні листи про збір коштів. Запевняю: я, мої заступники, Волинська ОВА НЕ телефонуємо з метою збору коштів. Відповідних листів з рахунками також НЕ надсилаємо", - йдеться в повідомленні.

Погуляйко зазначив, що неодноразово повідомляли про подібне на сайті та соцмережах ОВА.

"Тому будьте обачні. Кожним випадком шахрайства займаються правоохоронні органи. При отриманні подібних листів, дзвінків – відразу повідомляйте поліцію", - наголосив голова Волинської ОВА.

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Теги: Волинська ОВА, шахраї, гроші, ЗСУ
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