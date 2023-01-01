Просять надіслати кошти для ЗСУ: голова Волинської ОВА попередив про шахраїв, які телефонують від його імені
Сьогодні, 17:50
Шахраї телефонують підприємцям, представляються начальником Волинської ОВА і просять надіслати гроші для ЗСУ.
Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
"Сьогодні знову отримав інформацію про дзвінки підприємцям від мого імені. Хтось представляється начальником Волинської ОВА і просить надіслати кошти для ЗСУ. Також зафіксовані аналогічні листи про збір коштів. Запевняю: я, мої заступники, Волинська ОВА НЕ телефонуємо з метою збору коштів. Відповідних листів з рахунками також НЕ надсилаємо", - йдеться в повідомленні.
Погуляйко зазначив, що неодноразово повідомляли про подібне на сайті та соцмережах ОВА.
"Тому будьте обачні. Кожним випадком шахрайства займаються правоохоронні органи. При отриманні подібних листів, дзвінків – відразу повідомляйте поліцію", - наголосив голова Волинської ОВА.
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Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
"Сьогодні знову отримав інформацію про дзвінки підприємцям від мого імені. Хтось представляється начальником Волинської ОВА і просить надіслати кошти для ЗСУ. Також зафіксовані аналогічні листи про збір коштів. Запевняю: я, мої заступники, Волинська ОВА НЕ телефонуємо з метою збору коштів. Відповідних листів з рахунками також НЕ надсилаємо", - йдеться в повідомленні.
Погуляйко зазначив, що неодноразово повідомляли про подібне на сайті та соцмережах ОВА.
"Тому будьте обачні. Кожним випадком шахрайства займаються правоохоронні органи. При отриманні подібних листів, дзвінків – відразу повідомляйте поліцію", - наголосив голова Волинської ОВА.
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