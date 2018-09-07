Школяр йшов на червоний сигнал світлофора: деталі аварії у Луцьку

Школяр йшов на червоний сигнал світлофора: деталі аварії у Луцьку
Сьогодні, 6 липня, на проспекті Волі у Луцьку трапилася ДТП. Там автомобіль Range Rover наїхав на 12-річного хлопчика, який саме перетинав проїзну частину по регульованому пішохідному переходу. Його госпіталізували.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

Попередньо, школяр йшов на червоний сигнал світлофора, однак всі деталі та обставини інциденту встановлюватимуть відповідні слідчі органи.

"Випадки, коли в автопригоду потрапляють діти-пішоходи, -велосипедисти, -пасажири і навіть -водії є непоодинокими. У січні-червні 2023 року на дорогах Волині травмувалися 73 неповнолітні особи, а 1 дитина, на жаль, загинула. Тож вкотре закликаємо батьків постійно нагадувати своїм чадам правила дорожнього руху", - наголосили патрульні.

Нагадаємо, що у Луцьку автівка Range Rover збила 12-річного хлопчика поблизу пішохідного переходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, школяр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Додайте відео з камер і не вигадуйте новин.
Відповісти
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Школяр йшов на червоний сигнал світлофора: деталі аварії у Луцьку
Сьогодні, 18:10
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
Просять надіслати кошти для ЗСУ: голова Волинської ОВА попередив про шахраїв, які телефонують від його імені
Сьогодні, 17:50
Близько 200 вагнерівців вже можуть перебувати у Білорусі, – Бєларускі Гаюн
Сьогодні, 17:35
Наші вдома: звільнили чотирьох волинян, які більше року пробули у російському полоні
Сьогодні, 17:06
Схожі новини
У Луцьку збили 11-річного школяра У Луцьку збили 11-річного школяра
07 вересень, 2018, 11:08
У Луцьку на Волі – ДТП: збили 12-річного хлопчика У Луцьку на Волі – ДТП: збили 12-річного хлопчика
Сьогодні, 13:38
У водія маршрутки, який п'яним втрапив у ДТП в центрі Луцька, відібрали права У водія маршрутки, який п'яним втрапив у ДТП в центрі Луцька, відібрали права
05 липень, 17:37
У Луцьку водій відсудив у міськради 76 тисяч за ДТП на слизькій дорозі У Луцьку водій відсудив у міськради 76 тисяч за ДТП на слизькій дорозі
04 липень, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Школяр йшов на червоний сигнал світлофора: деталі аварії у Луцьку
Сьогодні, 18:10
 0
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
 0
Просять надіслати кошти для ЗСУ: голова Волинської ОВА попередив про шахраїв, які телефонують від його імені
Сьогодні, 17:50
 0
Близько 200 вагнерівців вже можуть перебувати у Білорусі, – Бєларускі Гаюн
Сьогодні, 17:35
 0
Наші вдома: звільнили чотирьох волинян, які більше року пробули у російському полоні
Сьогодні, 17:06
 0
Медіа
відео
1/8