Школяр йшов на червоний сигнал світлофора: деталі аварії у Луцьку
Сьогодні, 18:10
Сьогодні, 6 липня, на проспекті Волі у Луцьку трапилася ДТП. Там автомобіль Range Rover наїхав на 12-річного хлопчика, який саме перетинав проїзну частину по регульованому пішохідному переходу. Його госпіталізували.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
Попередньо, школяр йшов на червоний сигнал світлофора, однак всі деталі та обставини інциденту встановлюватимуть відповідні слідчі органи.
"Випадки, коли в автопригоду потрапляють діти-пішоходи, -велосипедисти, -пасажири і навіть -водії є непоодинокими. У січні-червні 2023 року на дорогах Волині травмувалися 73 неповнолітні особи, а 1 дитина, на жаль, загинула. Тож вкотре закликаємо батьків постійно нагадувати своїм чадам правила дорожнього руху", - наголосили патрульні.
Нагадаємо, що у Луцьку автівка Range Rover збила 12-річного хлопчика поблизу пішохідного переходу.
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Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
Попередньо, школяр йшов на червоний сигнал світлофора, однак всі деталі та обставини інциденту встановлюватимуть відповідні слідчі органи.
"Випадки, коли в автопригоду потрапляють діти-пішоходи, -велосипедисти, -пасажири і навіть -водії є непоодинокими. У січні-червні 2023 року на дорогах Волині травмувалися 73 неповнолітні особи, а 1 дитина, на жаль, загинула. Тож вкотре закликаємо батьків постійно нагадувати своїм чадам правила дорожнього руху", - наголосили патрульні.
Нагадаємо, що у Луцьку автівка Range Rover збила 12-річного хлопчика поблизу пішохідного переходу.
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