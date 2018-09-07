Школяр йшов на червоний сигнал світлофора: деталі аварії у Луцьку





Про це повідомили у патрульній поліції Волині.



Попередньо, школяр йшов на червоний сигнал світлофора, однак всі деталі та обставини інциденту встановлюватимуть відповідні слідчі органи.



"Випадки, коли в автопригоду потрапляють діти-пішоходи, -велосипедисти, -пасажири і навіть -водії є непоодинокими. У січні-червні 2023 року на дорогах Волині травмувалися 73 неповнолітні особи, а 1 дитина, на жаль, загинула. Тож вкотре закликаємо батьків постійно нагадувати своїм чадам правила дорожнього руху", - наголосили патрульні.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 липня, на проспекті Волі у Луцьку трапилася ДТП. Там автомобіль Range Rover наїхав на 12-річного хлопчика, який саме перетинав проїзну частину по регульованому пішохідному переходу. Його госпіталізували.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.Попередньо, школяр йшов на червоний сигнал світлофора, однак всі деталі та обставини інциденту встановлюватимуть відповідні слідчі органи."Випадки, коли в автопригоду потрапляють діти-пішоходи, -велосипедисти, -пасажири і навіть -водії є непоодинокими. У січні-червні 2023 року на дорогах Волині травмувалися 73 неповнолітні особи, а 1 дитина, на жаль, загинула. Тож вкотре закликаємо батьків постійно нагадувати своїм чадам правила дорожнього руху", - наголосили патрульні.Нагадаємо, що у Луцьку автівка Range Rover збила 12-річного хлопчика поблизу пішохідного переходу.

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