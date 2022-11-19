У Луцьку на Волі – ДТП: збили 12-річного хлопчика





Про це Інформаційниму агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



За їхніми словами, автівка Range Rover збила 12-річного хлопчика поблизу пішохідного переходу.



Постраждалу дитину забрала «швидка». Нині на місці ДТП працюють поліцейські.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 липня, на проспекті Волі, що у Луцьку, трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про цеповідомили очевидці.За їхніми словами, автівка Range Rover збила 12-річного хлопчика поблизу пішохідного переходу.Постраждалу дитину забрала «швидка». Нині на місці ДТП працюють поліцейські.Деталі – згодом.

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