У Луцьку на Волі – ДТП: збили 12-річного хлопчика

У Луцьку на Волі – ДТП: збили 12-річного хлопчика
Сьогодні, 6 липня, на проспекті Волі, що у Луцьку, трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це Інформаційниму агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

За їхніми словами, автівка Range Rover збила 12-річного хлопчика поблизу пішохідного переходу.

Постраждалу дитину забрала «швидка». Нині на місці ДТП працюють поліцейські.

Деталі – згодом.
У Луцьку на Волі – ДТП: збили 12-річного хлопчика

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Теги: Луцьк, ДТП, пішохідний перехід
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