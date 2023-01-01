У райраді на Волині представили нового депутата

Володимира Коломия.



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Володимир Коломий заступив до обов’язків замість Ірини Ткачук, яка заявила про складення повноважень на сесії 24-го березня.



Зазначимо, присутня на сесії голова Володимирської районної територіальної виборчої комісії Лах Валентина повідомила, що до них надійшли заява та необхідні документи від Коломия Володимира, щодо реєстрації його депутатом Володимирської районної ради, обраного за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати політичної партії “Сила і честь”.



Варто зазначити, що перед Володимиром Коломиєм попереду у виборчому списку йшов Ігор Халимендик, який нині працює хірургом у Володимирському ТМО, але він відмовився від депутатства.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6-го липня на сесії Володимирської районної ради представили нового депутатаПро це пише БУГ. Володимир Коломий заступив до обов’язків замість, яка заявила про складення повноважень на сесії 24-го березня.Зазначимо, присутня на сесії голова Володимирської районної територіальної виборчої комісіїповідомила, що до них надійшли заява та необхідні документи від Коломия Володимира, щодо реєстрації його депутатом Володимирської районної ради, обраного за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати політичної партії “Сила і честь”.Варто зазначити, що перед Володимиром Коломиєм попереду у виборчому списку йшов, який нині працює хірургом у Володимирському ТМО, але він відмовився від депутатства.Нагадаємо, троє депутатів райради на Волині склали повноваження.

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