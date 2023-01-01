У райраді на Волині представили нового депутата
Сьогодні, 13:20
6-го липня на сесії Володимирської районної ради представили нового депутата Володимира Коломия.
Про це пише БУГ.
Володимир Коломий заступив до обов’язків замість Ірини Ткачук, яка заявила про складення повноважень на сесії 24-го березня.
Зазначимо, присутня на сесії голова Володимирської районної територіальної виборчої комісії Лах Валентина повідомила, що до них надійшли заява та необхідні документи від Коломия Володимира, щодо реєстрації його депутатом Володимирської районної ради, обраного за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати політичної партії “Сила і честь”.
Варто зазначити, що перед Володимиром Коломиєм попереду у виборчому списку йшов Ігор Халимендик, який нині працює хірургом у Володимирському ТМО, але він відмовився від депутатства.
Нагадаємо, троє депутатів райради на Волині склали повноваження.
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Про це пише БУГ.
Володимир Коломий заступив до обов’язків замість Ірини Ткачук, яка заявила про складення повноважень на сесії 24-го березня.
Зазначимо, присутня на сесії голова Володимирської районної територіальної виборчої комісії Лах Валентина повідомила, що до них надійшли заява та необхідні документи від Коломия Володимира, щодо реєстрації його депутатом Володимирської районної ради, обраного за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати політичної партії “Сила і честь”.
Варто зазначити, що перед Володимиром Коломиєм попереду у виборчому списку йшов Ігор Халимендик, який нині працює хірургом у Володимирському ТМО, але він відмовився від депутатства.
Нагадаємо, троє депутатів райради на Волині склали повноваження.
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