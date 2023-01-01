На Волині п'яний мотоцикліст скоїв ДТП: пасажир двоколісного – у реанімації

Дорожньо-транспортна пригода за участі мотоцикліста трапились учора, 5 липня, у Ковельському районі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Близько 19 години поблизу с. Поповичі на автодорозі «Ковель-Луцьк» 39-річний керманич мотоцикла "Дельта" не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину.Чоловік отримав незначні ушкодження, після надання меддопомоги його відпустили додому. Відомо, що він був у стані алкогольного сп'яніння. Тяжкі травми у ДТП отримав 39-річний пасажир двоколісного, його госпіталізували до відділення реанімації.