На Волині п'яний мотоцикліст скоїв ДТП: пасажир двоколісного – у реанімації
Сьогодні, 13:00
Дорожньо-транспортна пригода за участі мотоцикліста трапились учора, 5 липня, у Ковельському районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Близько 19 години поблизу с. Поповичі на автодорозі «Ковель-Луцьк» 39-річний керманич мотоцикла "Дельта" не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину.
Чоловік отримав незначні ушкодження, після надання меддопомоги його відпустили додому. Відомо, що він був у стані алкогольного сп'яніння. Тяжкі травми у ДТП отримав 39-річний пасажир двоколісного, його госпіталізували до відділення реанімації.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Близько 19 години поблизу с. Поповичі на автодорозі «Ковель-Луцьк» 39-річний керманич мотоцикла "Дельта" не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину.
Чоловік отримав незначні ушкодження, після надання меддопомоги його відпустили додому. Відомо, що він був у стані алкогольного сп'яніння. Тяжкі травми у ДТП отримав 39-річний пасажир двоколісного, його госпіталізували до відділення реанімації.
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