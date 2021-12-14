На Волині 18-річний мотоцикліст здійснював обгін і зіткнувся з автівкою: деталі аварії. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



18-річний водій мотоцикла LONCIN здійснюючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Audi, за кермом якого перебував 22-річний мешканець району. Внаслідок цього - тяжко травмувалися обидва водії та двоє пасажирів транспортних засобів.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують обставини аварій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 5 липня, у Камені-Каширському близько 21 години трапилася дорожньо-транспортна пригода Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.18-річний водій мотоцикла LONCIN здійснюючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Audi, за кермом якого перебував 22-річний мешканець району. Внаслідок цього - тяжко травмувалися обидва водії та двоє пасажирів транспортних засобів.За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують обставини аварій.

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