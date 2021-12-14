На Волині 18-річний мотоцикліст здійснював обгін і зіткнувся з автівкою: деталі аварії. ФОТО

На Волині 18-річний мотоцикліст здійснював обгін і зіткнувся з автівкою: деталі аварії. ФОТО
Вчора, 5 липня, у Камені-Каширському близько 21 години трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

18-річний водій мотоцикла LONCIN здійснюючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Audi, за кермом якого перебував 22-річний мешканець району. Внаслідок цього - тяжко травмувалися обидва водії та двоє пасажирів транспортних засобів.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують обставини аварій.
На Волині 18-річний мотоцикліст здійснював обгін і зіткнувся з автівкою: деталі аварії. ФОТО
На Волині 18-річний мотоцикліст здійснював обгін і зіткнувся з автівкою: деталі аварії. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Камінь-Каширський, мотоцикліст, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині п'яний мотоцикліст скоїв ДТП: пасажир двоколісного – у реанімації
Сьогодні, 13:00
Троє депутатів райради на Волині склали повноваження
Сьогодні, 12:40
На Волині 18-річний мотоцикліст здійснював обгін і зіткнувся з автівкою: деталі аварії. ФОТО
Сьогодні, 12:38
Російські «Калібри» спочатку летіли на Київ, але різко змінили курс на Львів, – Ігнат
Сьогодні, 12:30
Ризик катастрофи на ЗАЕС потихеньку зменшується, – Буданов
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Злетів у кювет: на Волині у ДТП потрапив 17-річний мотоцикліст Злетів у кювет: на Волині у ДТП потрапив 17-річний мотоцикліст
14 грудень, 2021, 11:28
На Волині п'яний мотоцикліст скоїв ДТП: пасажир двоколісного – у реанімації На Волині п'яний мотоцикліст скоїв ДТП: пасажир двоколісного – у реанімації
Сьогодні, 13:00
За минулі дні – чотири ДТП з травмованими мотоциклістами. ФОТО За минулі дні – чотири ДТП з травмованими мотоциклістами. ФОТО
03 липень, 12:35
На Волині п'яний мотоцикліст скоїв ДТП та втік. ВІДЕО На Волині п'яний мотоцикліст скоїв ДТП та втік. ВІДЕО
26 червень, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Романом Гошком
Сьогодні, 13:59
 0
На Волині вилучили контрафактні цигарки вартістю 200 тисяч гривень
Сьогодні, 13:50
 0
У Луцьку на Волі – ДТП: збили 12-річного хлопчика
Сьогодні, 13:38
 0
У райраді на Волині представили нового депутата
Сьогодні, 13:20
 0
У Луцьку затримали чоловіка з наркотичними речовинами. ФОТО
Сьогодні, 13:08
 0
Медіа
відео
1/8