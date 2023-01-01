На Волині — ДТП за участю Audi та мотоцикла





Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.



5 липня до служби 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю легкового автомобія Audi та мотоцикла у селі Воєгоще Камінь-Каширського району.



До місця виклику направлено вогнеборців 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський. По приїзду рятувальники ліквідували наслідки події та відновили безпечний рух дорогою.



На момент прибуття підрозділу потерпілі були передані до карети швидкої допомоги та доставлені в лікарню.



Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському районі рятувальники ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.5 липня до служби 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю легкового автомобія Audi та мотоцикла у селі Воєгоще Камінь-Каширського району.До місця виклику направлено вогнеборців 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський. По приїзду рятувальники ліквідували наслідки події та відновили безпечний рух дорогою.На момент прибуття підрозділу потерпілі були передані до карети швидкої допомоги та доставлені в лікарню.Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію