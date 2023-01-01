На Волині — ДТП за участю Audi та мотоцикла

На Волині — ДТП за участю Audi та мотоцикла
У Камінь-Каширському районі рятувальники ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

5 липня до служби 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю легкового автомобія Audi та мотоцикла у селі Воєгоще Камінь-Каширського району.

До місця виклику направлено вогнеборців 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський. По приїзду рятувальники ліквідували наслідки події та відновили безпечний рух дорогою.

На момент прибуття підрозділу потерпілі були передані до карети швидкої допомоги та доставлені в лікарню.

Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

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