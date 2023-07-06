У деяких районах контрнаступ не може початися, бо немає необхідного озброєння, – Зеленський

У деяких районах контрнаступ не може початися, бо немає необхідного озброєння, – Зеленський
Наступ українських сил сповільнюється через укріплену оборону окупантів.

Про це заявив у інтервʼю CNN президент Володимир Зеленський, пише LB.ua.

А в деяких районах ЗСУ та інші сили оборони можуть навіть не думати починати йти в наступ, оскільки не мають необхідної зброї.

Зеленський зазначив, що хотів би, аби поставки західної зброї дозволили почати Україні наступальні дії "набагато раніше". Зокрема, Україні потрібні далекобійні ракети ATACMS.

Росіяни мають ракети відповідної дальності, і кидати військових на розстріл цими російськими ракетами "негуманно", заявив президент. Він додав, що також необхідні винищувачі F-16: "Мова навіть не про українську перевагу в небі над росіянами. Мова лише про рівність. F-16 допомагають рухатися вперед не лише тим, хто на полі бою. Без прикриття з повітря просто дуже важко".

"Я вдячний США як лідеру підтримки, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли би почати контрнаступ раніше, і ми все ще потребуємо всієї зброї та матеріальних засобів. Чому? Просто тому що якщо ми почали пізніше, то підемо повільніше", – сказав він.

Український лідер додав, що труднощі на полі бою тепер призводять до "сповільненого" контрнаступу. Що довше ми не наступали, то важче звільняти землі.

"Я хотів, щоб наш контрнаступ відбувся набагато раніше, тому що всі розуміли, що якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. Ми даємо ворогові час і можливість розставити більше мін і підготувати рубежі оборони", – пояснив він.

Наступ українських сил та звільнення від окупантів населених пунктів почалися в червні. ЗСУ та інші сили оборони мають успіхи в Донецькій та Запорізькій областях. Для уповільнення українського наступу росіяни підірвали Каховську ГЕС, також вони протягом місяців нарощували оборону та мінували українські території.

ЗСУ з важкими боями просуваються на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках і стримують наступ ворога на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголошував, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю. Збройні сили щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів. Кожен метр дається кровʼю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, контрнаступ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанин Олександр Фацевич отримав медаль «Україна понад усе». ВІДЕО
Сьогодні, 11:00
Бачили біля залізничного вокзалу у Луцьку: поліція розшукує 15-річну волинянку
Сьогодні, 10:52
У деяких районах контрнаступ не може початися, бо немає необхідного озброєння, – Зеленський
Сьогодні, 10:48
Назвали найбільших прогульників серед депутатів Луцькради
Сьогодні, 10:40
На Волині — ДТП за участю Audi та мотоцикла
Сьогодні, 10:28
Схожі новини
Дратує, коли кажуть, що наступ повільний, бо кожен метр дається кров’ю, − Залужний Дратує, коли кажуть, що наступ повільний, бо кожен метр дається кров’ю, − Залужний
30 червень, 13:00
Захисники почали контрнаступ в районі Бахмута і ще п’яти населених пунктів на Сході, – Маляр Захисники почали контрнаступ в районі Бахмута і ще п’яти населених пунктів на Сході, – Маляр
26 червень, 09:40
Україна задіяла лише 3 із 12 бригад у контрнаступі, – Reuters Україна задіяла лише 3 із 12 бригад у контрнаступі, – Reuters
15 червень, 12:30
«До зими хочемо завершити війну, контрнаступів може бути кілька», – Данілов «До зими хочемо завершити війну, контрнаступів може бути кілька», – Данілов
12 травень, 14:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин закликав змінити межі кордону України та приєднати Донбас до росії
Сьогодні, 11:05
 0
Лучанин Олександр Фацевич отримав медаль «Україна понад усе». ВІДЕО
Сьогодні, 11:00
 0
Бачили біля залізничного вокзалу у Луцьку: поліція розшукує 15-річну волинянку
Сьогодні, 10:52
 0
У деяких районах контрнаступ не може початися, бо немає необхідного озброєння, – Зеленський
Сьогодні, 10:48
 0
Назвали найбільших прогульників серед депутатів Луцькради
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8