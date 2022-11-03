Назвали найбільших прогульників серед депутатів Луцькради
Сьогодні, 10:40
Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» передбачає, що депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень. Відповідно до статті 37 цього ж закону пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії є підставою для його відкликання.
У депутатському корпусі Луцької міської ради не усі представники Луцької громади виконують такі вимоги законодавства.
Про це повідомляє Центр політичного аналізу та виборчого консалтингу.
Інформують, що протягом другого року повноважень Луцької міської ради VIII скликання відбулося 14 чергових пленарних засідань і 4 засідання позачергові.
30 із 42 депутатів Луцькради (71%) були відсутні хоча б на одному із них. Водночас 29% місцевих обранців відвідали усі пленарні засідання.
Відтак, по 12 пленарних засідань із 18 (67%) пропустили депутати Андрій Костенко (фракція «Слуга народу»), Олександр Лазука, Юрій Моклиця і Олександр Ніколайчук (фракція «Європейська Солідарність»). Зауважимо, що двоє останніх не відвідували засідання Луцькради у зв’язку з виконанням військового обов’язку у складі Збройних Сил України.
Водночас 8 засідань міської ради (44%) пропустила представниця фракції «Слуга народу» Юлія Сачковська, 7 пленарних засідань – ще один представник фракції «Слуга народу» Роман Бондарук, по 6 засідань – депутати Оксана Руднік (фракція «Слуга народу»), Євгеній Ткачук (фракція «За майбутнє») та Олександр Ткачук (фракція «Слуга народу»).
На п’яти пленарних засіданнях були відсутні депутати Валентина Малютіна (фракція «Європейська Солідарність»), Микола Федік (фракція ВО «Свобода») і Катерина Шкльода (фракція «За майбутнє»). На чотири засідання не з’явилися депутатки Алла Жупанюк (фракція ВО «Свобода») та Ірина Колковська (фракція «Європейська Солідарність»), представник фракції «За майбутнє» Андрій Разумовський і представник фракції «Європейська Солідарність» Микола Яручик.
Ще семеро депутатів Луцької міської ради не відвідали по два пленарні засідання кожен. Серед них: Лілія Каньовська, Ігор Гнетньов (фракція «Європейська Солідарність»), Андрій Лучик, Алла Надточій і Тарас Шкітер (фракція «Громадянський Рух «Свідомі»), Оксана Степанюк і Олег Тарасюк (фракція «За майбутнє»).
Також сім представників Луцької міської громади у раді мають по одному пропуску пленарних засідань. Йдеться про депутатів: Юлію Дацюк, Романа Кравчука, Оксану Лєщинську, Вікторію Майбороду (фракція «За майбутнє»), Андрія Маруняка і Михайла Находа (фракція «Громадянського Руху «Свідомі»), Ірину Чебелюк (фракція ВО «Батьківщина»).
Натомість 12 депутатів Луцької міської ради відвідали усі 18 пленарних засідань Луцькради. З-поміж них: Андрій Авраменко, Дмитро Грачов і Олександр Козлюк (фракція «ВО «Батьківщина»), Юрій Безпятко, Віталій Бондар, Микола Дуда та Ігор Курілін (фракція «За майбутнє»), Андрій Білан, Володимир Пшибельський і Михайло Щур (фракція ВО «Свобода»), Алла Доманська (фракція «Європейська Солідарність»), Валентин Хаймик (фракція «Громадянський Рух «Свідомі»).
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У депутатському корпусі Луцької міської ради не усі представники Луцької громади виконують такі вимоги законодавства.
Про це повідомляє Центр політичного аналізу та виборчого консалтингу.
Інформують, що протягом другого року повноважень Луцької міської ради VIII скликання відбулося 14 чергових пленарних засідань і 4 засідання позачергові.
30 із 42 депутатів Луцькради (71%) були відсутні хоча б на одному із них. Водночас 29% місцевих обранців відвідали усі пленарні засідання.
Відтак, по 12 пленарних засідань із 18 (67%) пропустили депутати Андрій Костенко (фракція «Слуга народу»), Олександр Лазука, Юрій Моклиця і Олександр Ніколайчук (фракція «Європейська Солідарність»). Зауважимо, що двоє останніх не відвідували засідання Луцькради у зв’язку з виконанням військового обов’язку у складі Збройних Сил України.
Водночас 8 засідань міської ради (44%) пропустила представниця фракції «Слуга народу» Юлія Сачковська, 7 пленарних засідань – ще один представник фракції «Слуга народу» Роман Бондарук, по 6 засідань – депутати Оксана Руднік (фракція «Слуга народу»), Євгеній Ткачук (фракція «За майбутнє») та Олександр Ткачук (фракція «Слуга народу»).
На п’яти пленарних засіданнях були відсутні депутати Валентина Малютіна (фракція «Європейська Солідарність»), Микола Федік (фракція ВО «Свобода») і Катерина Шкльода (фракція «За майбутнє»). На чотири засідання не з’явилися депутатки Алла Жупанюк (фракція ВО «Свобода») та Ірина Колковська (фракція «Європейська Солідарність»), представник фракції «За майбутнє» Андрій Разумовський і представник фракції «Європейська Солідарність» Микола Яручик.
Ще семеро депутатів Луцької міської ради не відвідали по два пленарні засідання кожен. Серед них: Лілія Каньовська, Ігор Гнетньов (фракція «Європейська Солідарність»), Андрій Лучик, Алла Надточій і Тарас Шкітер (фракція «Громадянський Рух «Свідомі»), Оксана Степанюк і Олег Тарасюк (фракція «За майбутнє»).
Також сім представників Луцької міської громади у раді мають по одному пропуску пленарних засідань. Йдеться про депутатів: Юлію Дацюк, Романа Кравчука, Оксану Лєщинську, Вікторію Майбороду (фракція «За майбутнє»), Андрія Маруняка і Михайла Находа (фракція «Громадянського Руху «Свідомі»), Ірину Чебелюк (фракція ВО «Батьківщина»).
Натомість 12 депутатів Луцької міської ради відвідали усі 18 пленарних засідань Луцькради. З-поміж них: Андрій Авраменко, Дмитро Грачов і Олександр Козлюк (фракція «ВО «Батьківщина»), Юрій Безпятко, Віталій Бондар, Микола Дуда та Ігор Курілін (фракція «За майбутнє»), Андрій Білан, Володимир Пшибельський і Михайло Щур (фракція ВО «Свобода»), Алла Доманська (фракція «Європейська Солідарність»), Валентин Хаймик (фракція «Громадянський Рух «Свідомі»).
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