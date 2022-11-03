Назвали найбільших прогульників серед депутатів Луцькради

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» передбачає, що депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень. Відповідно до статті 37 цього ж закону пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії є підставою для його відкликання.У депутатському корпусі Луцької міської ради не усі представники Луцької громади виконують такі вимоги законодавства.Про це повідомляє Центр політичного аналізу та виборчого консалтингу.Інформують, що протягом другого року повноважень Луцької міської ради VIII скликання відбулося 14 чергових пленарних засідань і 4 засідання позачергові.30 із 42 депутатів Луцькради (71%) були відсутні хоча б на одному із них. Водночас 29% місцевих обранців відвідали усі пленарні засідання.Відтак, по 12 пленарних засідань із 18 (67%) пропустили депутати(фракція «Слуга народу»),(фракція «Європейська Солідарність»). Зауважимо, що двоє останніх не відвідували засідання Луцькради у зв’язку з виконанням військового обов’язку у складі Збройних Сил України.Водночас 8 засідань міської ради (44%) пропустила представниця фракції «Слуга народу», 7 пленарних засідань – ще один представник фракції «Слуга народу», по 6 засідань – депутати(фракція «Слуга народу»),(фракція «За майбутнє») та(фракція «Слуга народу»).На п’яти пленарних засіданнях були відсутні депутати(фракція «Європейська Солідарність»),(фракція ВО «Свобода») і(фракція «За майбутнє»). На чотири засідання не з’явилися депутатки(фракція ВО «Свобода») та Ірина Колковська (фракція «Європейська Солідарність»), представник фракції «За майбутнє»і представник фракції «Європейська Солідарність»Ще семеро депутатів Луцької міської ради не відвідали по два пленарні засідання кожен. Серед них:(фракція «Європейська Солідарність»),(фракція «Громадянський Рух «Свідомі»),(фракція «За майбутнє»).Також сім представників Луцької міської громади у раді мають по одному пропуску пленарних засідань. Йдеться про депутатів: Юлію Дацюк, Романа Кравчука, Оксану Лєщинську, Вікторію Майбороду (фракція «За майбутнє»), Андрія Маруняка і Михайла Находа (фракція «Громадянського Руху «Свідомі»), Ірину Чебелюк (фракція ВО «Батьківщина»).Натомість 12 депутатів Луцької міської ради відвідали усі 18 пленарних засідань Луцькради. З-поміж них: А(фракція «ВО «Батьківщина»),та(фракція «За майбутнє»),(фракція ВО «Свобода»),(фракція «Європейська Солідарність»),(фракція «Громадянський Рух «Свідомі»).