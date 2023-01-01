У селі біля Луцька на подвір’ї будинку спіймали змію. ФОТО





Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.



5 липня о 18:59 години до Cлужби порятунку надійшло повідомлення з проханням про допомогу у відлові змії на подвір’ї житлового будинку в селі Струмівка Луцького району.



На виклик виїхали співробітники аварійно-рятувальної частини міста Луцька, які за допомогою спеціального спорядження зловили змію та випустили в природне середовище.









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