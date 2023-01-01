У селі біля Луцька на подвір’ї будинку спіймали змію. ФОТО
Сьогодні, 09:55
У селі біля Луцька рятувальники відловили плазуна на подвір’ї приватного будинку.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
5 липня о 18:59 години до Cлужби порятунку надійшло повідомлення з проханням про допомогу у відлові змії на подвір’ї житлового будинку в селі Струмівка Луцького району.
На виклик виїхали співробітники аварійно-рятувальної частини міста Луцька, які за допомогою спеціального спорядження зловили змію та випустили в природне середовище.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
5 липня о 18:59 години до Cлужби порятунку надійшло повідомлення з проханням про допомогу у відлові змії на подвір’ї житлового будинку в селі Струмівка Луцького району.
На виклик виїхали співробітники аварійно-рятувальної частини міста Луцька, які за допомогою спеціального спорядження зловили змію та випустили в природне середовище.
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