Герой з Волині загинув на війні у день свого народження
Сьогодні, 09:45
На війні загинув військовослужбовець Олександр Григорович Сорока із села Липне Цуманської громади.
Про це повідомили у громаді.
Захисник 03.07.1986 року народження.
Військовий загинув в день свого народження, 3 липня, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
"Олександр загинув в день свого народження 03.07 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області. Приймав безпосередню участь у заходах необхідних для оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України", - йдеться в дописі.
Про чин поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
Захисник 03.07.1986 року народження.
Військовий загинув в день свого народження, 3 липня, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
"Олександр загинув в день свого народження 03.07 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області. Приймав безпосередню участь у заходах необхідних для оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України", - йдеться в дописі.
Про чин поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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