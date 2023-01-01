Герой з Волині загинув на війні у день свого народження

Олександр Григорович Сорока із села Липне Цуманської громади.



Про це



Захисник 03.07.1986 року народження.



Військовий загинув в день свого народження, 3 липня, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області.



"Олександр загинув в день свого народження 03.07 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області. Приймав безпосередню участь у заходах необхідних для оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України", - йдеться в дописі.



Про чин поховання повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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