Скільки росіян та їхньої техніки знищили ЗСУ за минулу добу





Загальні бойові втрати противника станом на 06.07.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 232300 (+600) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 4068 (+6) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7932 (+15) од,

- артилерійських систем – 4310 (+22) од,

- РСЗВ – 657 (+1) од,

- засоби ППО ‒ 404 (+9) од,

- літаків – 315 (+0) од,

- гелікоптерів – 309 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3635 (+21),

- крилаті ракети ‒ 1264 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6888 (+23) од,

- спеціальна техніка ‒ 605 (+7).



Дані уточнюються.



"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - додають у Генштабі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 6 липня.Загальні бойові втрати противника станом на 06.07.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 232300 (+600) осіб ліквідовано,- танків ‒ 4068 (+6) од,- бойових броньованих машин ‒ 7932 (+15) од,- артилерійських систем – 4310 (+22) од,- РСЗВ – 657 (+1) од,- засоби ППО ‒ 404 (+9) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 309 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3635 (+21),- крилаті ракети ‒ 1264 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6888 (+23) од,- спеціальна техніка ‒ 605 (+7).Дані уточнюються."Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - додають у Генштабі.

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