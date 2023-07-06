Скільки росіян та їхньої техніки знищили ЗСУ за минулу добу

Скільки росіян та їхньої техніки знищили ЗСУ за минулу добу
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 6 липня.

Загальні бойові втрати противника станом на 06.07.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 232300 (+600) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4068 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7932 (+15) од,
- артилерійських систем – 4310 (+22) од,
- РСЗВ – 657 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 404 (+9) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3635 (+21),
- крилаті ракети ‒ 1264 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6888 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 605 (+7).

Дані уточнюються.

"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - додають у Генштабі.

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