Над Львівщиною ППО знищила 7 із 10 ракет: подробиці атаки





Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.



Ракетне влучання є у місті та області.



Ситуація у Львові:



Підтвердили загибель чотирьох людей. На момент влучання усі вони перебували в будинку.



Постраждали 34 людини.



Пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів.



До ліквідації наслідків удару залучили 23 одиниці техніки та понад 100 рятувальників.



Львівський район:



Уламок ракети впав в одному зі сіл

Львівського району поблизу будівлі Народного дому. Утворилася вирва. Попередньо – без постраждалих.



Золочівський район:



Унаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному зі сіл Золочівського району. За попередньою інформацією, постраждалих нема.



За інформацією Повітряних сил України, близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет «Калібр». Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.



В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет «Калібр».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворог вночі 6 липня атакував Львівщину з Чорного моря ракетами «Калібр». Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищило 7 із 10 ракет над областю.Про це повідомив голова Львівської ОВАРакетне влучання є у місті та області.Підтвердили загибель чотирьох людей. На момент влучання усі вони перебували в будинку.Постраждали 34 людини.Пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів.До ліквідації наслідків удару залучили 23 одиниці техніки та понад 100 рятувальників.Уламок ракети впав в одному зі сілЛьвівського району поблизу будівлі Народного дому. Утворилася вирва. Попередньо – без постраждалих.Унаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному зі сіл Золочівського району. За попередньою інформацією, постраждалих нема.За інформацією Повітряних сил України, близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет «Калібр». Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет «Калібр».

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