Ракетна атака на Львів: стало відомо про 4 загиблих, пошукова операція триває. ВІДЕО

Ракетна атака на Львів: стало відомо про 4 загиблих, пошукова операція триває. ВІДЕО
Львів уночі 6 липня підступно атакувала росія. Пошукові роботи тривають, кількість загиблих зросла.

Про це інформує МВС України.

Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах.

Триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 8:20, унаслідок ракетного обстрілу російських терористів 4 людини загинули та 32 – отримали поранення (з них одна дитина).

Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64.

Рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи. Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу.

Всі працюють без спочинку. Є інформація, що під завалами ще залишаються люди.

За словами мера Львова Андрія Садового, це наймасовіша ракетна атака на місто з початку війни.

Зеленський опублікував відео з місця прильоту ворожої ракети і висловив співчуття родинам загиблих.


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Теги: Львів, ракетна атака
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