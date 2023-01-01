Ракетна атака на Львів: стало відомо про 4 загиблих, пошукова операція триває. ВІДЕО
Сьогодні, 08:42
Львів уночі 6 липня підступно атакувала росія. Пошукові роботи тривають, кількість загиблих зросла.
Про це інформує МВС України.
Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах.
Триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 8:20, унаслідок ракетного обстрілу російських терористів 4 людини загинули та 32 – отримали поранення (з них одна дитина).
Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64.
Рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи. Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу.
Всі працюють без спочинку. Є інформація, що під завалами ще залишаються люди.
За словами мера Львова Андрія Садового, це наймасовіша ракетна атака на місто з початку війни.
Зеленський опублікував відео з місця прильоту ворожої ракети і висловив співчуття родинам загиблих.
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Про це інформує МВС України.
Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах.
Триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 8:20, унаслідок ракетного обстрілу російських терористів 4 людини загинули та 32 – отримали поранення (з них одна дитина).
Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64.
Рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи. Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу.
Всі працюють без спочинку. Є інформація, що під завалами ще залишаються люди.
За словами мера Львова Андрія Садового, це наймасовіша ракетна атака на місто з початку війни.
Зеленський опублікував відео з місця прильоту ворожої ракети і висловив співчуття родинам загиблих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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