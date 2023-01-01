Ракетна атака на Львів: стало відомо про 4 загиблих, пошукова операція триває. ВІДЕО





Про це інформує МВС України.



Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах.



Триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 8:20, унаслідок ракетного обстрілу російських терористів 4 людини загинули та 32 – отримали поранення (з них одна дитина).



Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64.



Рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи. Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу.



Всі працюють без спочинку. Є інформація, що під завалами ще залишаються люди.



За словами мера Львова Андрія Садового, це наймасовіша ракетна атака на місто з початку війни.



Зеленський опублікував відео з місця прильоту ворожої ракети і висловив співчуття родинам загиблих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Львів уночі 6 липня підступно атакувала росія . Пошукові роботи тривають, кількість загиблих зросла.Про це інформує МВС України.Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах.Триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 8:20, унаслідок ракетного обстрілу російських терористів 4 людини загинули та 32 – отримали поранення (з них одна дитина).Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64.Рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи. Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу.Всі працюють без спочинку. Є інформація, що під завалами ще залишаються люди.За словами мера Львова, це наймасовіша ракетна атака на місто з початку війни.опублікував відео з місця прильоту ворожої ракети і висловив співчуття родинам загиблих.

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