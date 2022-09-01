Юна штангістка з Волині завоювала три медалі Чемпіонату Європи. ФОТО

Олександра Чмух виборола три медалі Чемпіонату Європи серед дівчат до 15 років.



Про це повідомили у Федерації важкої атлетики України.



Олександра Чмух завоювала два срібла і бронзу.



У ваговій категорії до 64 кг наша талановита важкоатлетка у видовищній боротьбі здобула срібні нагороди в ривку та сумі двоборства, а також бронзу в поштовху.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Юна волинянкавиборола три медалі Чемпіонату Європи серед дівчат до 15 років.Про це повідомили у Федерації важкої атлетики України.Олександра Чмух завоювала два срібла і бронзу.У ваговій категорії до 64 кг наша талановита важкоатлетка у видовищній боротьбі здобула срібні нагороди в ривку та сумі двоборства, а також бронзу в поштовху.

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