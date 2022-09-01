Юна штангістка з Волині завоювала три медалі Чемпіонату Європи. ФОТО
Сьогодні, 07:33
Юна волинянка Олександра Чмух виборола три медалі Чемпіонату Європи серед дівчат до 15 років.
Про це повідомили у Федерації важкої атлетики України.
Олександра Чмух завоювала два срібла і бронзу.
У ваговій категорії до 64 кг наша талановита важкоатлетка у видовищній боротьбі здобула срібні нагороди в ривку та сумі двоборства, а також бронзу в поштовху.
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Про це повідомили у Федерації важкої атлетики України.
Олександра Чмух завоювала два срібла і бронзу.
У ваговій категорії до 64 кг наша талановита важкоатлетка у видовищній боротьбі здобула срібні нагороди в ривку та сумі двоборства, а також бронзу в поштовху.
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