Юна штангістка з Волині завоювала три медалі Чемпіонату Європи. ФОТО

Юна штангістка з Волині завоювала три медалі Чемпіонату Європи. ФОТО
Юна волинянка Олександра Чмух виборола три медалі Чемпіонату Європи серед дівчат до 15 років.

Про це повідомили у Федерації важкої атлетики України.

Олександра Чмух завоювала два срібла і бронзу.

У ваговій категорії до 64 кг наша талановита важкоатлетка у видовищній боротьбі здобула срібні нагороди в ривку та сумі двоборства, а також бронзу в поштовху.

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Теги: Волинь, спорт, важка атлетика, Чемпіонат Європи
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