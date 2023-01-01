Центр взаємопідтримки в Луцьку допоміг для 38 тисяч переселенців. ВІДЕО





Про це розповіла Ліна Галан.



Центр працює тричі на тиждень: понеділок, середу та четвер з 9:00 до 17:00.



Зі слів Ліни Галан, у приміщенні РАЦСу переселенці можуть отримати матеріальну та психологічну допомогу.



"Зараз, відповідно до зміни до положень, ми обслуговуємо переселенців, які приїхали в нашу тергромаду і перебувають не більше трьох місяців. Це переважно і Херсонська, і Запорізька область", – додала начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді.



Вибирає одяг для трирічної доньки Олена Бондаренко. Розповідає: на Волинь з Донеччини приїхала два місяці тому. У РАЦС прийшла вперше.



"Ми не можемо там знаходитися через маленьку дитину, страшнувато трішки. Тут шукаємо якісь літні речі, щось таке. Для дитини, щоб по дому ходити, бо для дому трошки дорогувато купляти", – говорить переселенка.



Лучанка Вікторія Дмитрук – вчителька. У центрі взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб допомагає під час відпустки. Каже : працювати – морально важко.



"Шкода людей. Їх питаєш, що вам треба. Кажуть: у нас немає нічого. Це страшно. Дітям хочеться щось знайти", – розповіла волонтерка.



Як розповів головний спеціаліст відділу соціальної роботи Богдан Костючик, у порівнянні з першими місцями повномасштабної війни, нині кількість гуманітарної допомоги і переселенців значно зменшилася.



Зі слів директорки обласного департаменту соцзахисту населення Оксани Гобод, усього з початку повномасштабної війни, Волинь прийняла 77 900 українців з областей, де тривають бої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабної війни центр взаємопідтримки для внутрішньо переміщених людей, що працює у Луцькому РАЦСі, надав допомогу майже 38-ми тисячам переселенців.Про це розповіла Суспільному начальниця міського управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молодіЦентр працює тричі на тиждень: понеділок, середу та четвер з 9:00 до 17:00.Зі слів Ліни Галан, у приміщенні РАЦСу переселенці можуть отримати матеріальну та психологічну допомогу."Зараз, відповідно до зміни до положень, ми обслуговуємо переселенців, які приїхали в нашу тергромаду і перебувають не більше трьох місяців. Це переважно і Херсонська, і Запорізька область", – додала начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді.Вибирає одяг для трирічної доньки Олена Бондаренко. Розповідає: на Волинь з Донеччини приїхала два місяці тому. У РАЦС прийшла вперше."Ми не можемо там знаходитися через маленьку дитину, страшнувато трішки. Тут шукаємо якісь літні речі, щось таке. Для дитини, щоб по дому ходити, бо для дому трошки дорогувато купляти", – говорить переселенка.Лучанка– вчителька. У центрі взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб допомагає під час відпустки. Каже : працювати – морально важко."Шкода людей. Їх питаєш, що вам треба. Кажуть: у нас немає нічого. Це страшно. Дітям хочеться щось знайти", – розповіла волонтерка.Як розповів головний спеціаліст відділу соціальної роботи, у порівнянні з першими місцями повномасштабної війни, нині кількість гуманітарної допомоги і переселенців значно зменшилася.Зі слів директорки обласного департаменту соцзахисту населення, усього з початку повномасштабної війни, Волинь прийняла 77 900 українців з областей, де тривають бої.

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