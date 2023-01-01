З Волині на Херсонщину передали надпотужний генератор. ФОТО

З Волині на Херсонщину передали надпотужний генератор. ФОТО
Надпотужний генератор для жителів Херсонщини відправили з Волині.

Про це повідомили на сторінці Волинської ОВА.

Через підрив росіянами Каховської ГЕС Херсонщина, зокрема, залишилась без світла. Ключові підстанції та повітряні лінії також зазнали суттєвих руйнувань від російських ударів. На місцях тривають роботи із відновлення енергопостачання, а потреби в електриці частково компенсують завдяки генераторам.

Нещодавно на допомогу херсонцям з Волині відправили гуманітарний вантаж. А саме – надпотужний генератор, обладнаний спецконтейнером. Устаткування потужністю 346kVA повністю готове до використання.
Придбати та доправити обладнання вкотре допомогли представники благодійного фонду «Шведський центр допомоги», а також народний депутат Валерій Стернійчук. Шведські волонтери навіть продублювали скандинавську інструкцію українською мовою, для швидкого і легкого користування.


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Теги: Волинь, Херсонщина, допомога
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