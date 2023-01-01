Волинянин, який деокуповував П'ятихатки, отримав «Золотий хрест» від Залужного

Волинянин, який деокуповував П'ятихатки, отримав «Золотий хрест» від Залужного
Військовослужбовець з Луцька Віктор Юров на псевдо «Хімік» отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Почесну нагороду боєць отримав 29 червня 2023 року. Про це повідомляє «ГІТ».

23-річний хлопець від початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати рідну землю. У складі волинського 2-го окремого стрілецького батальйону пройшов запеклі бої за звільнення українських територій.

Зокрема, разом із побратимами звільняв славнозвісне село П’ятихатки на Запорізькому напрямку.




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Теги: Волинь, війна, нагорода, Золотий хрест
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