Волинянин, який деокуповував П'ятихатки, отримав «Золотий хрест» від Залужного

Віктор Юров на псевдо «Хімік» отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.



Почесну нагороду боєць отримав 29 червня 2023 року. Про це повідомляє



23-річний хлопець від початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати рідну землю. У складі волинського 2-го окремого стрілецького батальйону пройшов запеклі бої за звільнення українських територій.



Зокрема, разом із побратимами звільняв славнозвісне село П’ятихатки на Запорізькому напрямку.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовець з Луцькана псевдо «Хімік» отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУПочесну нагороду боєць отримав 29 червня 2023 року. Про це повідомляє «ГІТ». 23-річний хлопець від початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати рідну землю. У складі волинського 2-го окремого стрілецького батальйону пройшов запеклі бої за звільнення українських територій.Зокрема, разом із побратимами звільняв славнозвісне село П’ятихатки на Запорізькому напрямку.

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