Волинянин, який деокуповував П'ятихатки, отримав «Золотий хрест» від Залужного
Сьогодні, 02:17
Військовослужбовець з Луцька Віктор Юров на псевдо «Хімік» отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Почесну нагороду боєць отримав 29 червня 2023 року. Про це повідомляє «ГІТ».
23-річний хлопець від початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати рідну землю. У складі волинського 2-го окремого стрілецького батальйону пройшов запеклі бої за звільнення українських територій.
Зокрема, разом із побратимами звільняв славнозвісне село П’ятихатки на Запорізькому напрямку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Почесну нагороду боєць отримав 29 червня 2023 року. Про це повідомляє «ГІТ».
23-річний хлопець від початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати рідну землю. У складі волинського 2-го окремого стрілецького батальйону пройшов запеклі бої за звільнення українських територій.
Зокрема, разом із побратимами звільняв славнозвісне село П’ятихатки на Запорізькому напрямку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин, який деокуповував П'ятихатки, отримав «Золотий хрест» від Залужного
Сьогодні, 02:17
На Волині призначили нового заступника голови РВА, попереднього відсторонили за хабар
Сьогодні, 01:15
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 5 липня
05 липень, 23:14
На Луганщині через танковий обстріл загинув волинянин Микола Борисюк
05 липень, 22:27
Медіа