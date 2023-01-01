6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 6 липня, у світі відзначають Всесвітній день поцілунку , а віряни вшановують пам'ять мучениці Агрипини.
Сьогодні святкує день народження екс-депутат Луцької міської ради Ірина Комлик. Також день народження святкує краєзнавець Петро Троневич. Вітаємо їх з цим святом та бажаємо міцного здоров’я, любові і достатку.
Іменинники 6 липня – чоловіки з іменами Антон, Артем, Герман, Святослав та Аркадій. Зичимо їм успіхів у їхніх справах та життєвих перемог.
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Сьогодні святкує день народження екс-депутат Луцької міської ради Ірина Комлик. Також день народження святкує краєзнавець Петро Троневич. Вітаємо їх з цим святом та бажаємо міцного здоров’я, любові і достатку.
Іменинники 6 липня – чоловіки з іменами Антон, Артем, Герман, Святослав та Аркадій. Зичимо їм успіхів у їхніх справах та життєвих перемог.
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