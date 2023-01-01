Добрі новини від ВолиньPost за 5 липня
05 липень, 23:14
Уже 497-ий день поспіль нагадуємо вам про добрі новини. Як би складно не було – світло є і обов'язково здолає темряву!
Сьогодні, 5 липня, ми писали про таке:
Волинянам платитимуть за вирощування телят
У Волинській області діє субвенція з обласного бюджету для надання дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби. Допомогу надають тим господарствам, де народжуються телята.
За перші пів року утримання телят з обласного бюджету платять 700 гривень, за наступні шість місяців – 1300.
Волинянка виборола «золото» на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби
У французькому містечку Сен-Лоран-дю-Вар, що неподалік Ніцци, відбувся чемпіонат Європи з пляжної боротьби серед юнаків та дівчат віком до 17 років.
У ваговій категорії до 50 кг, здобувши дві перемоги над спортсменками Франції та Іспанії, звання чемпіонки виборола вихованка Ковельської ДЮСШ №1 імені Петра Стуса Софія Поремчук.
Росія втратила за минулу добу ще 670 окупантів
За минулу добу Збройні сили знищили близько 670 окупантів. Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 231700 (+670) осіб,
◾ танків ‒ 4 062 (+3) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 7 917 (+9) од,
◾ артилерійських систем – 4 288 (+36) од,
◾ РСЗВ – 656 (+9) од,
◾ засобів ППО ‒ 395 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3614 (+12),
◾ крилатих ракет ‒ 1 264 (+0),
◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6 865 (+22) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 598 (+8).
Воїн з Волині Анатолій Бовкуш отримав «Золотий хрест» від Залужного
Сьогодні десятки жителів громади, відважних воїнів відстоюють на фронті нашу свободу та волю. Саме завдяки хоробрим бійцям, які до останнього подиху боронять Батьківщину, у нас є можливість насолоджуватися теперішнім та майбутнім. Як стало відомо, захисник з Головненської громади Анатолій Бовкуш з села Заболоття, (нині виконує бойові завдання біля Бахмута) за бойові заслуги отримав «Золотий Хрест» від Головнокомандувача Збройним силам України Валерія Залужного. Нещодавно Анатолій одружився. Від щирого серця бажаємо світлого кохання і великого щастя.
На Волині у кареті швидкої допомоги народилась дівчинка
4 липня 2023 року об 01 годині до Центральної оперативної диспетчерської надійшло звернення, що в одному із населених пунктів області у жінки, вагітність 36 тижнів, болі в животі.
У Луцьку арештовані літальні апарати передали для ЗСУ
Згідно з рішенням суду у Луцьку на потреби ЗСУ передали два літальних апарати.
100 днів під Бахмутом: боєць з Волині після двох поранень далі воює на передовій
Михайло Голод на псевдо «Ситий» служить на посаді командира зенітно-кулеметного відділення у роті вогневої підтримки Луцького батальйону Волинської бригади тероборони.
На Волині багатодітна матір створює оригінальні підвазонники. ФОТО
Ольга Капець з Любешівщини лишень у березні нинішнього року спробувала створювати підвазонники. Але швидко набила руку в цій справі, тож тепер її вироби вражають красою, оригінальністю та практичністю.
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Сьогодні, 5 липня, ми писали про таке:
Волинянам платитимуть за вирощування телят
У Волинській області діє субвенція з обласного бюджету для надання дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби. Допомогу надають тим господарствам, де народжуються телята.
За перші пів року утримання телят з обласного бюджету платять 700 гривень, за наступні шість місяців – 1300.
Волинянка виборола «золото» на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби
У французькому містечку Сен-Лоран-дю-Вар, що неподалік Ніцци, відбувся чемпіонат Європи з пляжної боротьби серед юнаків та дівчат віком до 17 років.
У ваговій категорії до 50 кг, здобувши дві перемоги над спортсменками Франції та Іспанії, звання чемпіонки виборола вихованка Ковельської ДЮСШ №1 імені Петра Стуса Софія Поремчук.
Росія втратила за минулу добу ще 670 окупантів
За минулу добу Збройні сили знищили близько 670 окупантів. Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
◾ особового складу ‒ близько 231700 (+670) осіб,
◾ танків ‒ 4 062 (+3) од,
◾ бойових броньованих машин ‒ 7 917 (+9) од,
◾ артилерійських систем – 4 288 (+36) од,
◾ РСЗВ – 656 (+9) од,
◾ засобів ППО ‒ 395 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3614 (+12),
◾ крилатих ракет ‒ 1 264 (+0),
◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6 865 (+22) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 598 (+8).
Воїн з Волині Анатолій Бовкуш отримав «Золотий хрест» від Залужного
Сьогодні десятки жителів громади, відважних воїнів відстоюють на фронті нашу свободу та волю. Саме завдяки хоробрим бійцям, які до останнього подиху боронять Батьківщину, у нас є можливість насолоджуватися теперішнім та майбутнім. Як стало відомо, захисник з Головненської громади Анатолій Бовкуш з села Заболоття, (нині виконує бойові завдання біля Бахмута) за бойові заслуги отримав «Золотий Хрест» від Головнокомандувача Збройним силам України Валерія Залужного. Нещодавно Анатолій одружився. Від щирого серця бажаємо світлого кохання і великого щастя.
На Волині у кареті швидкої допомоги народилась дівчинка
4 липня 2023 року об 01 годині до Центральної оперативної диспетчерської надійшло звернення, що в одному із населених пунктів області у жінки, вагітність 36 тижнів, болі в животі.
У Луцьку арештовані літальні апарати передали для ЗСУ
Згідно з рішенням суду у Луцьку на потреби ЗСУ передали два літальних апарати.
100 днів під Бахмутом: боєць з Волині після двох поранень далі воює на передовій
Михайло Голод на псевдо «Ситий» служить на посаді командира зенітно-кулеметного відділення у роті вогневої підтримки Луцького батальйону Волинської бригади тероборони.
На Волині багатодітна матір створює оригінальні підвазонники. ФОТО
Ольга Капець з Любешівщини лишень у березні нинішнього року спробувала створювати підвазонники. Але швидко набила руку в цій справі, тож тепер її вироби вражають красою, оригінальністю та практичністю.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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