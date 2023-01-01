Добрі новини від ВолиньPost за 5 липня

Уже 497-ий день поспіль нагадуємо вам про добрі новини. Як би складно не було – світло є і обов'язково здолає темряву!Сьогодні, 5 липня, ми писали про таке:У Волинській області діє субвенція з обласного бюджету для надання дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби. Допомогу надають тим господарствам, де народжуються телята.За перші пів року утримання телят з обласного бюджету платять 700 гривень, за наступні шість місяців – 1300.У французькому містечку Сен-Лоран-дю-Вар, що неподалік Ніцци, відбувся чемпіонат Європи з пляжної боротьби серед юнаків та дівчат віком до 17 років.У ваговій категорії до 50 кг, здобувши дві перемоги над спортсменками Франції та Іспанії, звання чемпіонки виборола вихованка Ковельської ДЮСШ №1 імені Петра СтусаЗа минулу добу Збройні сили знищили близько 670 окупантів. Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:◾ особового складу ‒ близько 231700 (+670) осіб,◾ танків ‒ 4 062 (+3) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 7 917 (+9) од,◾ артилерійських систем – 4 288 (+36) од,◾ РСЗВ – 656 (+9) од,◾ засобів ППО ‒ 395 (+1) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 309 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3614 (+12),◾ крилатих ракет ‒ 1 264 (+0),◾ кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 6 865 (+22) од,◾ спеціальної техніки ‒ 598 (+8).Сьогодні десятки жителів громади, відважних воїнів відстоюють на фронті нашу свободу та волю. Саме завдяки хоробрим бійцям, які до останнього подиху боронять Батьківщину, у нас є можливість насолоджуватися теперішнім та майбутнім. Як стало відомо, захисник з Головненської громадиз села Заболоття, (нині виконує бойові завдання біля Бахмута) за бойові заслуги отримав «Золотий Хрест» від Головнокомандувача Збройним силам України. Нещодавно Анатолій одружився. Від щирого серця бажаємо світлого кохання і великого щастя.4 липня 2023 року об 01 годині до Центральної оперативної диспетчерської надійшло звернення, що в одному із населених пунктів області у жінки, вагітність 36 тижнів, болі в животі.Згідно з рішенням суду у Луцьку на потреби ЗСУ передали два літальних апарати.Михайло Голод на псевдо «Ситий» служить на посаді командира зенітно-кулеметного відділення у роті вогневої підтримки Луцького батальйону Волинської бригади тероборони.Ольга Капець з Любешівщини лишень у березні нинішнього року спробувала створювати підвазонники. Але швидко набила руку в цій справі, тож тепер її вироби вражають красою, оригінальністю та практичністю.