На Луганщині через танковий обстріл загинув волинянин Микола Борисюк





Про це повідомили у Боратинській громаді.



Воїн зі села Гірка Полонка Борисюк Микола Андрійович, 1970 р.н. прийняв свій останній бій поблизу с. Діброва Сєвєродонецького району Луганської області, загинув 4 липня внаслідок поранень несумісних з життям, отриманих в результаті танкового обстрілу.



Про чин поховання буде повідомлено додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою за незалежність та територіальну цілісність України загинув Герой з села Гірка Полонка.Про це повідомили у Боратинській громаді.Воїн зі села Гірка Полонка, 1970 р.н. прийняв свій останній бій поблизу с. Діброва Сєвєродонецького району Луганської області, загинув 4 липня внаслідок поранень несумісних з життям, отриманих в результаті танкового обстрілу.Про чин поховання буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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