На Луганщині через танковий обстріл загинув волинянин Микола Борисюк

На Луганщині через танковий обстріл загинув волинянин Микола Борисюк
У бою за незалежність та територіальну цілісність України загинув Герой з села Гірка Полонка.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

Воїн зі села Гірка Полонка Борисюк Микола Андрійович, 1970 р.н. прийняв свій останній бій поблизу с. Діброва Сєвєродонецького району Луганської області, загинув 4 липня внаслідок поранень несумісних з життям, отриманих в результаті танкового обстрілу.

Про чин поховання буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Волинь, Гірка Полонка, загибель
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