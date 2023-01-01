На Луганщині через танковий обстріл загинув волинянин Микола Борисюк
Сьогодні, 22:27
У бою за незалежність та територіальну цілісність України загинув Герой з села Гірка Полонка.
Про це повідомили у Боратинській громаді.
Воїн зі села Гірка Полонка Борисюк Микола Андрійович, 1970 р.н. прийняв свій останній бій поблизу с. Діброва Сєвєродонецького району Луганської області, загинув 4 липня внаслідок поранень несумісних з життям, отриманих в результаті танкового обстрілу.
Про чин поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомили у Боратинській громаді.
Воїн зі села Гірка Полонка Борисюк Микола Андрійович, 1970 р.н. прийняв свій останній бій поблизу с. Діброва Сєвєродонецького району Луганської області, загинув 4 липня внаслідок поранень несумісних з життям, отриманих в результаті танкового обстрілу.
Про чин поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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