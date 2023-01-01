На Волині шукають пенсіонерку, яка пішла по ягоди і не повернулася
Сьогодні, 21:56
На Волині правоохоронці рохшукують безвісти зниклу 82-річну жінку, яка пішла до лісу по ягоди і не повернулася.
Про це повідомляють у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.
Поліція розшукує Вишневську Ганну Харитонівну, 24 грудня 1941 року народження, жительку села Білашів, Ковельського району.
4 липня 2023 року жінка пішла в ліс по ягоди та додому не повернулася.
Прикмети: зріст близько 150 см, волосся сиве, коротке, пересувається повільно з палицею.
Має проблеми з пам’яттю.
Була одягнена: зимова шапка чорного кольору, осіння куртка сірого кольору.
Громадянам, яким відома будь-яка інформація про вказану особу прохання зателефонувати до поліції: (03352) 5-32-84, 0685147424.
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Про це повідомляють у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.
Поліція розшукує Вишневську Ганну Харитонівну, 24 грудня 1941 року народження, жительку села Білашів, Ковельського району.
4 липня 2023 року жінка пішла в ліс по ягоди та додому не повернулася.
Прикмети: зріст близько 150 см, волосся сиве, коротке, пересувається повільно з палицею.
Має проблеми з пам’яттю.
Була одягнена: зимова шапка чорного кольору, осіння куртка сірого кольору.
Громадянам, яким відома будь-яка інформація про вказану особу прохання зателефонувати до поліції: (03352) 5-32-84, 0685147424.
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