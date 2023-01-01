Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років: роз'яснення адвоката





Закон направлено на підпис президенту України, - пише



За словами адвоката Богдана Пересади, українців до 25 років, які мають статус "призовників", без їхньої згоди мобілізувати не можуть.



Якщо чоловік має статус "військовозобов'язаний", то мобілізувати його в такому віці мають право.



Чим призовник відрізняється від військовозобов’язаного



В побуті поняття "призовники" та "військовозобов'язані" часто плутають. Однак це різні поняття.



Відповідно до частини дев’ятої статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", "призовники" — це особи, приписані до призовних дільниць. Призовники підлягають призову на строкову службу або ще не проходили її (якщо не мають підстав для відстрочення).



"Військовозобов'язані" - це особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.



Відповідно, в Україні ведуться два окремі військові обліки — призовників та військовозобов’язаних, і громадянин може перебувати лише на одному з них. За словами адвоката Ігоря Ясько, "ведеться військовий облік на підставі паспорта громадянина України та наступних військово-облікових документів: для призовників — це посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 травня 2023 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні за основу та в цілому проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (реєстр. №9281). Законопроєкт має на меті зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників від 27 до 25-річного віку. Закон направлено на підпис президенту України, - пише ТСН. За словами адвоката, українців до 25 років, які мають статус "призовників", без їхньої згоди мобілізувати не можуть.Якщо чоловік має статус "військовозобов'язаний", то мобілізувати його в такому віці мають право.В побуті поняття "призовники" та "військовозобов'язані" часто плутають. Однак це різні поняття.Відповідно до частини дев’ятої статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", "призовники" — це особи, приписані до призовних дільниць. Призовники підлягають призову на строкову службу або ще не проходили її (якщо не мають підстав для відстрочення)."Військовозобов'язані" - це особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.Відповідно, в Україні ведуться два окремі військові обліки — призовників та військовозобов’язаних, і громадянин може перебувати лише на одному з них. За словами адвоката Ігоря Ясько, "ведеться військовий облік на підставі паспорта громадянина України та наступних військово-облікових документів: для призовників — це посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного".

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