Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років: роз'яснення адвоката

Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років: роз'яснення адвоката
30 травня 2023 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні за основу та в цілому проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (реєстр. №9281). Законопроєкт має на меті зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників від 27 до 25-річного віку.

Закон направлено на підпис президенту України, - пише ТСН.

За словами адвоката Богдана Пересади, українців до 25 років, які мають статус "призовників", без їхньої згоди мобілізувати не можуть.

Якщо чоловік має статус "військовозобов'язаний", то мобілізувати його в такому віці мають право.

Чим призовник відрізняється від військовозобов’язаного

В побуті поняття "призовники" та "військовозобов'язані" часто плутають. Однак це різні поняття.

Відповідно до частини дев’ятої статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", "призовники" — це особи, приписані до призовних дільниць. Призовники підлягають призову на строкову службу або ще не проходили її (якщо не мають підстав для відстрочення).

"Військовозобов'язані" - це особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Відповідно, в Україні ведуться два окремі військові обліки — призовників та військовозобов’язаних, і громадянин може перебувати лише на одному з них. За словами адвоката Ігоря Ясько, "ведеться військовий облік на підставі паспорта громадянина України та наступних військово-облікових документів: для призовників — це посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного".


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Теги: мобілізація, війна, Росія, Україна
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