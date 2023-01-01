Експрокурор Луценко заявив, що йде із ЗСУ через інвалідність
Сьогодні, 19:30
Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що залишає лави Збройних сил України через інвалідність. Тепер він планує присвятити себе волонтерській діяльності.
Про це 5 липня він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
«Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна – військова лікарська комісія встановили інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку», – написав Луценко.
Луценко не повідомив про характер інвалідності. За його словами, тепер він збирається «наближати перемогу в якості волонтера».
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Про це 5 липня він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
«Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна – військова лікарська комісія встановили інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку», – написав Луценко.
Луценко не повідомив про характер інвалідності. За його словами, тепер він збирається «наближати перемогу в якості волонтера».
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