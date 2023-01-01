Експрокурор Луценко заявив, що йде із ЗСУ через інвалідність

Експрокурор Луценко заявив, що йде із ЗСУ через інвалідність
Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що залишає лави Збройних сил України через інвалідність. Тепер він планує присвятити себе волонтерській діяльності.

Про це 5 липня він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

«Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна – військова лікарська комісія встановили інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку», – написав Луценко.

Луценко не повідомив про характер інвалідності. За його словами, тепер він збирається «наближати перемогу в якості волонтера».

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Теги: Луценко, інвалідність, ЗСУ
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