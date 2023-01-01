«Укрзалізниця» повернула воєнізовану охорону в потяги





Про це повідомили в Укрзалізниці.



Наразі охорона працює у поїздах №81 Київ-Ужгород, №41 Дніпро-Трускавець та № 712 Київ-Краматорськ. Щоб викликати працівників воєнізованої охорони, слід звернутися до провідника або начальника поїзда.



«Продовжуємо працювати над питаннями безпеки наших пасажирів. Разом із жіночими купе поновили охорону в окремих поїздах», – повідомив голова «Укрзалізниці» Євген Лященко.



За словами Лященка, працівники відомчої охорони вже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення декількох конфліктних ситуацій. Проєкт будуть масштабувати з урахуванням результатів першого тижня.



Зазначається, що двоє працівників воєнізованої охорони впродовж рейсу перебуватимуть в поїзді. Вони здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони.



«Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходять інструктаж перед кожним рейсом», – йдеться у повідомлені.



Під час рейсу працівники відомчої воєнізованої охорони «Укрзалізниця» мають право здійснювати заходи фізичного впливу та використовувати спеціальні засоби, а також розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.



Також охорона може затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів, проводити особистий огляд і огляд речей.



Нагадаємо, Укрзалізниця

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