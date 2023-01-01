Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 липня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 липня
У четвер, 6 липня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вдень місцями значний дощ.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19° тепла, вдень 22-27° тепла.

За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Вранці та вдень йтиме дощ із грозою, ввечері очікується дощ.

Народний прогноз погоди: 6 липня вшановується пам'ять священномучениці Агрипини. У народі святу називали Аграфена Купальниця, тому що в цей день розпочинались купання. Мабуть, найголовнішою подією дня Аграфени Купальниці був збір трав, коріння для лікувальних і знахарських цілей. Щоб дізнатись погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами: якщо вони під хмари летять – до негоди.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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