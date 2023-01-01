На Волині багатодітна матір створює оригінальні підвазонники. ФОТО

На Волині багатодітна матір створює оригінальні підвазонники. ФОТО
Ольга Капець з Любешівщини лишень у березні нинішнього року спробувала створювати підвазонники. Але швидко набила руку в цій справі, тож тепер її вироби вражають красою, оригінальністю та практичністю.

А почалося все, як розповідає Ольга, з переглядів відео про створення кашпо у Tik Tok, - пише Нове життя.

«Там же можна чому завгодно навчитися, – жартує жінка. – Ото я все дивилася-дивилася, то й вирішила собі спробувати. Думаю: не святі горшки ліплять. Може, якраз у мене теж вийде. Ніби ж як переглядаєш, то й геть легко то все видається».

Так на початку нинішньої весни седлищанка (а уродженка Березич) зробила свій перший виріб. І цей процес настільки її захопив, що вона стала приділяти такому заняттю все більше часу.

Спочатку наплела кашпо (Кашпо́ — декоративний контейнер для горщика з рослиною. Внизу кашпо не має бути отворів, щоб вода не виливалася назовні. На відміну від горщика, має підкреслено декоративну функцію, тому є предметом коштовних дарунків та колекціонування) різних розмірів собі, так би мовити, набивала руку, вчилася на помилках, щоразу виготовляючи все кращі ємкості для зелені. А коли таку красу побачили знайомі, то й собі почали просити. Через деякий час світлини виробів наша землячка оприлюднила в соціальній мережі, тож замовлень побільшало.

«Матеріал (штучний ротан) купую, узгоджую із замовницями колір та форму. Основу ж виробу становить чи сам підвазонник, чи відро, якщо кашпо – велике. Ото недавно робила на 12 літрів, то там уже треба було кілька відер скручувати, в таких випадках мені чоловік допомагає. Їх робити найскладніше», – ділиться тонкощами виготовлення Ольга Капець.

За її словами, на створення середнього підвісного кашпо у неї йде до двох годин – це коли не відволікатися й суто займатися цим процесом. Якщо ж більший виріб, відповідно, й часу потрібно затратити більше. Ось тільки теплої пори роки вільного часу в селі стає все менше. Тож улюбленому заняттю седлищанка присвячує вечори.

«Ото вже тоді моя пора. Сідаю – і працюю. Чоловік та дітки мене не відволікають. Хоча найменша, дворічна Єва, – ще та помічниця», – з посмішкою розповідає Ольга, у якої, до слова, підростає трійко діток.

А ще жінка зізнається, що раніше подібною творчістю ніколи не займалася. Та й, каже, не було коли. Бо ж народжувалися її малята, між декретними відпустками працювала у місцевому магазині. Крім того, у селі завжди роботи вистачає: як не на грядці, то в кухні. Однак тепер, навіть попри такі постійні буденні клопоти, Ольга Капець все-таки віднаходить час і на плетіння кашпо. Бо це заняття їй особливо припало до душі.

Наталія Муха

На Волині багатодітна матір створює оригінальні підвазонники. ФОТО


На Волині багатодітна матір створює оригінальні підвазонники. ФОТО


На Волині багатодітна матір створює оригінальні підвазонники. ФОТО

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