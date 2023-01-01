На Волині багатодітна матір створює оригінальні підвазонники. ФОТО

Ольга Капець з Любешівщини лишень у березні нинішнього року спробувала створювати підвазонники. Але швидко набила руку в цій справі, тож тепер її вироби вражають красою, оригінальністю та практичністю.



А почалося все, як розповідає Ольга, з переглядів відео про створення кашпо у Tik Tok, - пише

«Там же можна чому завгодно навчитися, – жартує жінка. – Ото я все дивилася-дивилася, то й вирішила собі спробувати. Думаю: не святі горшки ліплять. Може, якраз у мене теж вийде. Ніби ж як переглядаєш, то й геть легко то все видається».



Так на початку нинішньої весни седлищанка (а уродженка Березич) зробила свій перший виріб. І цей процес настільки її захопив, що вона стала приділяти такому заняттю все більше часу.



Спочатку наплела кашпо (Кашпо́ — декоративний контейнер для горщика з рослиною. Внизу кашпо не має бути отворів, щоб вода не виливалася назовні. На відміну від горщика, має підкреслено декоративну функцію, тому є предметом коштовних дарунків та колекціонування) різних розмірів собі, так би мовити, набивала руку, вчилася на помилках, щоразу виготовляючи все кращі ємкості для зелені. А коли таку красу побачили знайомі, то й собі почали просити. Через деякий час світлини виробів наша землячка оприлюднила в соціальній мережі, тож замовлень побільшало.



«Матеріал (штучний ротан) купую, узгоджую із замовницями колір та форму. Основу ж виробу становить чи сам підвазонник, чи відро, якщо кашпо – велике. Ото недавно робила на 12 літрів, то там уже треба було кілька відер скручувати, в таких випадках мені чоловік допомагає. Їх робити найскладніше», – ділиться тонкощами виготовлення Ольга Капець.



За її словами, на створення середнього підвісного кашпо у неї йде до двох годин – це коли не відволікатися й суто займатися цим процесом. Якщо ж більший виріб, відповідно, й часу потрібно затратити більше. Ось тільки теплої пори роки вільного часу в селі стає все менше. Тож улюбленому заняттю седлищанка присвячує вечори.



«Ото вже тоді моя пора. Сідаю – і працюю. Чоловік та дітки мене не відволікають. Хоча найменша, дворічна Єва, – ще та помічниця», – з посмішкою розповідає Ольга, у якої, до слова, підростає трійко діток.



А ще жінка зізнається, що раніше подібною творчістю ніколи не займалася. Та й, каже, не було коли. Бо ж народжувалися її малята, між декретними відпустками працювала у місцевому магазині. Крім того, у селі завжди роботи вистачає: як не на грядці, то в кухні. Однак тепер, навіть попри такі постійні буденні клопоти, Ольга Капець все-таки віднаходить час і на плетіння кашпо. Бо це заняття їй особливо припало до душі.



Наталія Муха













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! з Любешівщини лишень у березні нинішнього року спробувала створювати підвазонники. Але швидко набила руку в цій справі, тож тепер її вироби вражають красою, оригінальністю та практичністю.А почалося все, як розповідає Ольга, з переглядів відео про створення кашпо у Tik Tok, - пише Нове життя.

«Там же можна чому завгодно навчитися, – жартує жінка. – Ото я все дивилася-дивилася, то й вирішила собі спробувати. Думаю: не святі горшки ліплять. Може, якраз у мене теж вийде. Ніби ж як переглядаєш, то й геть легко то все видається».Так на початку нинішньої весни седлищанка (а уродженка Березич) зробила свій перший виріб. І цей процес настільки її захопив, що вона стала приділяти такому заняттю все більше часу.Спочатку наплела кашпо (Кашпо́ — декоративний контейнер для горщика з рослиною. Внизу кашпо не має бути отворів, щоб вода не виливалася назовні. На відміну від горщика, має підкреслено декоративну функцію, тому є предметом коштовних дарунків та колекціонування) різних розмірів собі, так би мовити, набивала руку, вчилася на помилках, щоразу виготовляючи все кращі ємкості для зелені. А коли таку красу побачили знайомі, то й собі почали просити. Через деякий час світлини виробів наша землячка оприлюднила в соціальній мережі, тож замовлень побільшало.«Матеріал (штучний ротан) купую, узгоджую із замовницями колір та форму. Основу ж виробу становить чи сам підвазонник, чи відро, якщо кашпо – велике. Ото недавно робила на 12 літрів, то там уже треба було кілька відер скручувати, в таких випадках мені чоловік допомагає. Їх робити найскладніше», – ділиться тонкощами виготовлення Ольга Капець.За її словами, на створення середнього підвісного кашпо у неї йде до двох годин – це коли не відволікатися й суто займатися цим процесом. Якщо ж більший виріб, відповідно, й часу потрібно затратити більше. Ось тільки теплої пори роки вільного часу в селі стає все менше. Тож улюбленому заняттю седлищанка присвячує вечори.«Ото вже тоді моя пора. Сідаю – і працюю. Чоловік та дітки мене не відволікають. Хоча найменша, дворічна Єва, – ще та помічниця», – з посмішкою розповідає Ольга, у якої, до слова, підростає трійко діток.А ще жінка зізнається, що раніше подібною творчістю ніколи не займалася. Та й, каже, не було коли. Бо ж народжувалися її малята, між декретними відпустками працювала у місцевому магазині. Крім того, у селі завжди роботи вистачає: як не на грядці, то в кухні. Однак тепер, навіть попри такі постійні буденні клопоти, Ольга Капець все-таки віднаходить час і на плетіння кашпо. Бо це заняття їй особливо припало до душі.Наталія Муха

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію