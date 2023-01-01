Син боронить країну: на Волині поховали загиблого на війні батька чотирьох дітей

Віталієм Пилипчуком.



Про це



До когорти воїнів Небесного Легіону долучився 56-річний уродженець села Гута Лісівська Віталій Пилипчук. Аби віддати останню шану й сказати останнє дякую полеглому Воїну за його мужність і жертовність, до рідного дому зійшлися рідні, друзі, односельчани та мешканці навколишніх населених пунктів, представники влади, військові.



Віталій Олексійович був добрим, спокійним та трудолюбивим, допомагав односельчанам, не цурався ніякої роботи.



Разом з дружиною Валентиною Юріївною гідно виховали чотирьох дітей, тішилися онуками. Син Сергій мужньо боронить рідну державу від ворога.



До війська захищати Батьківщину мужній боєць пішов у лютому 2022 року, коли російські окупанти підступно вдерлися на українську землю. Водій стрілецького відділення, молодший сержант Віталій Пилипчук службу проходив у 100-й бригаді ТРО.



Загинув під час бойових дій з військовим формуванням російської федерації на території Луганської області 2 липня 2023 року.



Чин похорону звершили священики у храмі Трьох Святих, поховали з військовими почестями на місцевому кладовищі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Гуті Лісівській на Маневиччині попрощалися з ГероємПро це повідомили у громаді.До когорти воїнів Небесного Легіону долучився 56-річний уродженець села Гута Лісівська Віталій Пилипчук. Аби віддати останню шану й сказати останнє дякую полеглому Воїну за його мужність і жертовність, до рідного дому зійшлися рідні, друзі, односельчани та мешканці навколишніх населених пунктів, представники влади, військові.Віталій Олексійович був добрим, спокійним та трудолюбивим, допомагав односельчанам, не цурався ніякої роботи.Разом з дружиною Валентиною Юріївною гідно виховали чотирьох дітей, тішилися онуками. Син Сергій мужньо боронить рідну державу від ворога.До війська захищати Батьківщину мужній боєць пішов у лютому 2022 року, коли російські окупанти підступно вдерлися на українську землю. Водій стрілецького відділення, молодший сержант Віталій Пилипчук службу проходив у 100-й бригаді ТРО.Чин похорону звершили священики у храмі Трьох Святих, поховали з військовими почестями на місцевому кладовищі.

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