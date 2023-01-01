Син боронить країну: на Волині поховали загиблого на війні батька чотирьох дітей
Сьогодні, 18:00
У Гуті Лісівській на Маневиччині попрощалися з Героєм Віталієм Пилипчуком.
Про це повідомили у громаді.
До когорти воїнів Небесного Легіону долучився 56-річний уродженець села Гута Лісівська Віталій Пилипчук. Аби віддати останню шану й сказати останнє дякую полеглому Воїну за його мужність і жертовність, до рідного дому зійшлися рідні, друзі, односельчани та мешканці навколишніх населених пунктів, представники влади, військові.
Віталій Олексійович був добрим, спокійним та трудолюбивим, допомагав односельчанам, не цурався ніякої роботи.
Разом з дружиною Валентиною Юріївною гідно виховали чотирьох дітей, тішилися онуками. Син Сергій мужньо боронить рідну державу від ворога.
До війська захищати Батьківщину мужній боєць пішов у лютому 2022 року, коли російські окупанти підступно вдерлися на українську землю. Водій стрілецького відділення, молодший сержант Віталій Пилипчук службу проходив у 100-й бригаді ТРО.
Загинув під час бойових дій з військовим формуванням російської федерації на території Луганської області 2 липня 2023 року.
Чин похорону звершили священики у храмі Трьох Святих, поховали з військовими почестями на місцевому кладовищі.
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Про це повідомили у громаді.
До когорти воїнів Небесного Легіону долучився 56-річний уродженець села Гута Лісівська Віталій Пилипчук. Аби віддати останню шану й сказати останнє дякую полеглому Воїну за його мужність і жертовність, до рідного дому зійшлися рідні, друзі, односельчани та мешканці навколишніх населених пунктів, представники влади, військові.
Віталій Олексійович був добрим, спокійним та трудолюбивим, допомагав односельчанам, не цурався ніякої роботи.
Разом з дружиною Валентиною Юріївною гідно виховали чотирьох дітей, тішилися онуками. Син Сергій мужньо боронить рідну державу від ворога.
До війська захищати Батьківщину мужній боєць пішов у лютому 2022 року, коли російські окупанти підступно вдерлися на українську землю. Водій стрілецького відділення, молодший сержант Віталій Пилипчук службу проходив у 100-й бригаді ТРО.
Загинув під час бойових дій з військовим формуванням російської федерації на території Луганської області 2 липня 2023 року.
Чин похорону звершили священики у храмі Трьох Святих, поховали з військовими почестями на місцевому кладовищі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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