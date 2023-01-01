У водія маршрутки, який п'яним втрапив у ДТП в центрі Луцька, відібрали права





У постанові Луцького міськрайонного суду йдеться про те, що 8 червня водій маршрутки Богдан А09202 Сергій М. рухався вулицею Богдана Хмельницького у стані алкогольного сп’яніння, - пишуть



Драгер зафіксував результат 3,06 проміле, що в понад п’ятнадцять разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові.



Керманич маршрутки під час розгляду справи визнав свою вину, яку також підтверджують і докази. Суд оштрафував Сергія М. на 17 тисяч гривень та на рік позбавив його права керувати транспортними засобами.



Нагадаємо, ввечері 8 червня на перехресті вулиць Шевченка та Богдана Хмельницького сталася ДТП.

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