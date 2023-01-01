У водія маршрутки, який п'яним втрапив у ДТП в центрі Луцька, відібрали права

У водія маршрутки, який п'яним втрапив у ДТП в центрі Луцька, відібрали права
В обласному центрі Волині у водія маршрутки, який став учасником ДТП, будучи п’яним, відібрали права. Також чоловік заплатить 17 тисяч гривень штрафу.

У постанові Луцького міськрайонного суду йдеться про те, що 8 червня водій маршрутки Богдан А09202 Сергій М. рухався вулицею Богдана Хмельницького у стані алкогольного сп’яніння, - пишуть Волинські новини.

Драгер зафіксував результат 3,06 проміле, що в понад п’ятнадцять разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові.

Керманич маршрутки під час розгляду справи визнав свою вину, яку також підтверджують і докази. Суд оштрафував Сергія М. на 17 тисяч гривень та на рік позбавив його права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, ввечері 8 червня на перехресті вулиць Шевченка та Богдана Хмельницького сталася ДТП. Зіштовхнулися приміська маршрутка №54 та Volkswagen. Попри те, що саме керманич маршрутного таксі перебував у стані алкогольного сп’яніння, винуватцем аварії був водій легковика, який не надав перевагу у русі.

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Теги: ДТП, маршрутка, Луцьк, п’яний водій
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