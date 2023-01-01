Як телеграм-канали маніпулюють інформацією про можливий підрив ЗАЕС

Як телеграм-канали маніпулюють інформацією про можливий підрив ЗАЕС
Низькопробні телеграм-канали продовжують спекулювати на темі війни. Цього разу читачам пропонують підключити нібито систему термінового сповіщення «Радар», який моментально сповістить у випадку вибуху на Запорізькій АЕС.

Спойлер: такої системи не існує. Це – маніпуляція

Раніше ми писали, що застосунку «Радар», який нібито відслідковує напрямок руху ворожих цілей, – не існує. Тут – така ж ситуація.

Як телеграм-канали маніпулюють інформацією про можливий підрив ЗАЕС


Посилання на інструкцію на випадок аварії – теж маніпуляція


Зауважимо, що аварію на ЗАЕС повинні офіційно підтвердити органи влади. Вони ж озвучуватимуть і публікуватимуть наступні повідомлення щодо дій населення. Нині ви можете підготуватися до можливої евакуації.

Як це зробити, днями розповіли у МОЗ:



Інструкцію, яку пропонують телеграм-канали, так просто не знайти. Спершу слід підписатися на низку інших каналів і ботів. Це, здається, триває вічність. Як наслідок у вашому списку каналів – купа сміттярок з маніпулятивним і, на жаль, часто фейковим контентом.



Наприклад, паблік «Захід Головне» не соромлячись публікує фейк, аби прорекламувати канал з новинами Києва. Гроші, на жаль, не пахнуть.

Як телеграм-канали маніпулюють інформацією про можливий підрив ЗАЕС


Наполегливо рекомендуємо переглянути свій список каналів і відписатися від сміттярок, що рекламують собі подібних. Читайте лише перевірену інформацію!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чому і від яких телеграм-каналів волинянам треба відписатися

Цей матеріал виготовлений за підтримки ГО «Інститут масової інформації» в рамках проєкту міжнародної організації Internews Network.

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Теги: радар, ЗАЕС, телеграм
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