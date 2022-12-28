Чому і від яких Телеграм-каналів волинянам треба відписатися
Сьогодні, 10:31
Анонімні Телеграм-канали в Україні перетворилися на повноцінний бізнес. Так, нині запустити свій «засіб масової інформації», до того ж безоплатно, дуже легко. Однак, як кажуть, кожна палка має два кінці. Співвідношення правди та фейків на таких ресурсах становить приблизно 50/50. А в умовах повномасштабної війни ширити недостовірну інформацію – справжній злочин.
Сміттярок, від яких варто відписатися, – тисячі, тому перерахувати всі, звісно, нереально. Та і не потрібно. Розповімо про найбільш популярні із них саме на Волині. Якщо ж підозрілого каналу, на вашу думку, у цьому списку немає, його можна перевірити самостійно, скориставшись п'ятьма маркерами.
Цю мережу неодноразово звинувачували у поширенні фейків і коригуванні вогню ворога. І небезпідставно. Чи працює «Труха» на Росію? Адміністратори неодноразово публікували фото з місця влучань рашистських ракет, ігноруючи заклики та заборони української влади. Окрім того, реклама у цьому Телеграм-каналі дуже часто аналогічна рекламі, розміщеній у російських пабліках. Висновки робіть самі.
Про «Труху» писав навіть потужний національний проєкт з медіаграмотності Міністерства культури та інформаційної політики України «Фільтр». Та, на жаль, кількість підписників у ресурсу, який, до того ж, рекламує казино, лише більшає.
Аби не бути голослівними, наводимо конкретний приклад. Один з нещодавніх.
«Труха» гучно заявляє, що у Луцьку біля 14 школи вбили чоловіка, приправляючи це повідомлення лайливою емоційною лексикою. Насправді ж, за інформацією поліції, чоловік помер на вулиці, жодних підстав вважати, що його вбили, немає.
Ще та сміттярка. У березні 2022 року цей Телеграм-канал намагався виставити фейкометом Інформаційне агентство ВолиньPost, яке передруковало повідомлення Генерального штабу ЗСУ. Прочитавши аргументи журналістів, адміністратори зрештою видалили «обвинувачення», а на прохання дати спростування (навіть не вибачення) – у відповідь редакторку видання просто заблокували.
Окрім фейкових і маніпулятивних новин, «Чорний лист» рекламує шлак, зокрема «зливи» 18+.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УПІЙМАТИ ФЕЙК: 10 способів розпізнати недостовірну інформацію в інтернеті
Хочете приєднатися до безкоштовного зв’язку та інтернету Starlink? Ці канали запевняють, що це реально (насправді – ні). А натиснувши на посилання, яке пропонують, вас перекидає на черговий анонімний Телеграм-паблік.
Утім на примітивні фейки на кшталт: «Увага! В Україні більше не будуть вимикати світло! Перевірте свою область за посиланням», на жаль, українці й українки досі ведуться. Не засмучуйте справжніх медійників, не робіть так.
У цьому каналі, вочевидь, хочуть вміти передбачати майбутнє. Інакше пояснити їхню любов до старезного фейку про хлопчика Сіпея, який прибув із 2056 року, – не можна. А ще, здається, адміністратори тренують свої екстрасенсорні здібності, попереджаючи про вибухи на Волині раніше, аніж про це скаже офіційне джерело. І, на жаль, поки ці спроби не мають успіху, судячи з повідомлення про роботу ППО поблизу Луцька 14 січня. Нагадаємо, у той день Росія вкотре обстрілювала українські міста, але, на щастя, Волинську область таки оминуло. Згодом голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко офіційно спростував цю інформацію.
Якщо вам подобається, коли маніпулюють емоціями, – можете не відписуватися. Утім, окрім реклами «радару», пропаганди куріння і повідомлень з кричущими заголовками «Увага!», «Терміново Луцьк», будьте готові «споживати» фейки.
Чому волиняни й волинянки підписані на ці канали досі, зрозуміти важко. Зазвичай їхня «новинна стрічка» складається з передруків цілком притомних авторитетних ЗМІ і… фейків. Стеля їхнього унікального контенту – чутки про наступ білорусів на Волинь чи фото з місця ДТП. Щоправда, офіційна інформація в обох випадках спершу з’явиться на офіційних ресурсах обласної влади чи компетентних органів або ж принаймні на шпальтах авторитетних місцевих видань.
Список сміттярок можна зробити набагато довшим, але рекламувати «ноунейми» з аудиторією 5-1000 підписників не вважаємо за потрібне.
Щиро сподіваємось, що після цієї публікації ви «відфільтруєте» свої підписки і оберете кілька Телеграм-каналів медіа, яким довіряєте, як-от «Українська правда», «Радіо Свобода», «Суспільне», ВолиньPost тощо. Інформація у цих каналах оперативно оновлюється і, що найголовніше, перевіряється!
І пам'ятайте: якщо бачите у соцмережах чи чуєте від знайомих інформацію, яка викликає у вас сумнів, паніку чи страх, пишіть нам на електронну скриньку [email protected] або ж телефонуйте за номером 050-505-20-30. Боротимемося з ворогом і наближатимемо перемогу разом!
Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
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Сміттярок, від яких варто відписатися, – тисячі, тому перерахувати всі, звісно, нереально. Та і не потрібно. Розповімо про найбільш популярні із них саме на Волині. Якщо ж підозрілого каналу, на вашу думку, у цьому списку немає, його можна перевірити самостійно, скориставшись п'ятьма маркерами.
1. «Труха»
Цю мережу неодноразово звинувачували у поширенні фейків і коригуванні вогню ворога. І небезпідставно. Чи працює «Труха» на Росію? Адміністратори неодноразово публікували фото з місця влучань рашистських ракет, ігноруючи заклики та заборони української влади. Окрім того, реклама у цьому Телеграм-каналі дуже часто аналогічна рекламі, розміщеній у російських пабліках. Висновки робіть самі.
Про «Труху» писав навіть потужний національний проєкт з медіаграмотності Міністерства культури та інформаційної політики України «Фільтр». Та, на жаль, кількість підписників у ресурсу, який, до того ж, рекламує казино, лише більшає.
Аби не бути голослівними, наводимо конкретний приклад. Один з нещодавніх.
«Труха» гучно заявляє, що у Луцьку біля 14 школи вбили чоловіка, приправляючи це повідомлення лайливою емоційною лексикою. Насправді ж, за інформацією поліції, чоловік помер на вулиці, жодних підстав вважати, що його вбили, немає.
2. «Чорний лист»
Ще та сміттярка. У березні 2022 року цей Телеграм-канал намагався виставити фейкометом Інформаційне агентство ВолиньPost, яке передруковало повідомлення Генерального штабу ЗСУ. Прочитавши аргументи журналістів, адміністратори зрештою видалили «обвинувачення», а на прохання дати спростування (навіть не вибачення) – у відповідь редакторку видання просто заблокували.
Окрім фейкових і маніпулятивних новин, «Чорний лист» рекламує шлак, зокрема «зливи» 18+.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УПІЙМАТИ ФЕЙК: 10 способів розпізнати недостовірну інформацію в інтернеті
3. «Головне Волинь», «Головне Захід» тощо
Хочете приєднатися до безкоштовного зв’язку та інтернету Starlink? Ці канали запевняють, що це реально (насправді – ні). А натиснувши на посилання, яке пропонують, вас перекидає на черговий анонімний Телеграм-паблік.
Утім на примітивні фейки на кшталт: «Увага! В Україні більше не будуть вимикати світло! Перевірте свою область за посиланням», на жаль, українці й українки досі ведуться. Не засмучуйте справжніх медійників, не робіть так.
4. «Типовий Луцьк»
У цьому каналі, вочевидь, хочуть вміти передбачати майбутнє. Інакше пояснити їхню любов до старезного фейку про хлопчика Сіпея, який прибув із 2056 року, – не можна. А ще, здається, адміністратори тренують свої екстрасенсорні здібності, попереджаючи про вибухи на Волині раніше, аніж про це скаже офіційне джерело. І, на жаль, поки ці спроби не мають успіху, судячи з повідомлення про роботу ППО поблизу Луцька 14 січня. Нагадаємо, у той день Росія вкотре обстрілювала українські міста, але, на щастя, Волинську область таки оминуло. Згодом голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко офіційно спростував цю інформацію.
5. «4Lutsk»
Якщо вам подобається, коли маніпулюють емоціями, – можете не відписуватися. Утім, окрім реклами «радару», пропаганди куріння і повідомлень з кричущими заголовками «Увага!», «Терміново Луцьк», будьте готові «споживати» фейки.
Чому волиняни й волинянки підписані на ці канали досі, зрозуміти важко. Зазвичай їхня «новинна стрічка» складається з передруків цілком притомних авторитетних ЗМІ і… фейків. Стеля їхнього унікального контенту – чутки про наступ білорусів на Волинь чи фото з місця ДТП. Щоправда, офіційна інформація в обох випадках спершу з’явиться на офіційних ресурсах обласної влади чи компетентних органів або ж принаймні на шпальтах авторитетних місцевих видань.
Список сміттярок можна зробити набагато довшим, але рекламувати «ноунейми» з аудиторією 5-1000 підписників не вважаємо за потрібне.
Аудиторія цього каналу – 16 осіб. Однак цього вистачить, аби цей скриншот, гуляючи мережею, посіяв паніку. До слова, йдеться про 25–26 грудня. А наступу, як бачите, на щастя, не було
Щиро сподіваємось, що після цієї публікації ви «відфільтруєте» свої підписки і оберете кілька Телеграм-каналів медіа, яким довіряєте, як-от «Українська правда», «Радіо Свобода», «Суспільне», ВолиньPost тощо. Інформація у цих каналах оперативно оновлюється і, що найголовніше, перевіряється!
І пам'ятайте: якщо бачите у соцмережах чи чуєте від знайомих інформацію, яка викликає у вас сумнів, паніку чи страх, пишіть нам на електронну скриньку [email protected] або ж телефонуйте за номером 050-505-20-30. Боротимемося з ворогом і наближатимемо перемогу разом!
Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
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