Чому і від яких Телеграм-каналів волинянам треба відписатися

Чому і від яких Телеграм-каналів волинянам треба відписатися
Анонімні Телеграм-канали в Україні перетворилися на повноцінний бізнес. Так, нині запустити свій «засіб масової інформації», до того ж безоплатно, дуже легко. Однак, як кажуть, кожна палка має два кінці. Співвідношення правди та фейків на таких ресурсах становить приблизно 50/50. А в умовах повномасштабної війни ширити недостовірну інформацію – справжній злочин.

Сміттярок, від яких варто відписатися, – тисячі, тому перерахувати всі, звісно, нереально. Та і не потрібно. Розповімо про найбільш популярні із них саме на Волині. Якщо ж підозрілого каналу, на вашу думку, у цьому списку немає, його можна перевірити самостійно, скориставшись п'ятьма маркерами.

1. «Труха»


Цю мережу неодноразово звинувачували у поширенні фейків і коригуванні вогню ворога. І небезпідставно. Чи працює «Труха» на Росію? Адміністратори неодноразово публікували фото з місця влучань рашистських ракет, ігноруючи заклики та заборони української влади. Окрім того, реклама у цьому Телеграм-каналі дуже часто аналогічна рекламі, розміщеній у російських пабліках. Висновки робіть самі.

Про «Труху» писав навіть потужний національний проєкт з медіаграмотності Міністерства культури та інформаційної політики України «Фільтр». Та, на жаль, кількість підписників у ресурсу, який, до того ж, рекламує казино, лише більшає.

Аби не бути голослівними, наводимо конкретний приклад. Один з нещодавніх.

«Труха» гучно заявляє, що у Луцьку біля 14 школи вбили чоловіка, приправляючи це повідомлення лайливою емоційною лексикою. Насправді ж, за інформацією поліції, чоловік помер на вулиці, жодних підстав вважати, що його вбили, немає.

Це – фейк. Чоловіка не вбили, він помер.
Це – фейк. Чоловіка не вбили, він помер.


2. «Чорний лист»


Ще та сміттярка. У березні 2022 року цей Телеграм-канал намагався виставити фейкометом Інформаційне агентство ВолиньPost, яке передруковало повідомлення Генерального штабу ЗСУ. Прочитавши аргументи журналістів, адміністратори зрештою видалили «обвинувачення», а на прохання дати спростування (навіть не вибачення) – у відповідь редакторку видання просто заблокували.

Окрім фейкових і маніпулятивних новин, «Чорний лист» рекламує шлак, зокрема «зливи» 18+.

Чому і від яких Телеграм-каналів волинянам треба відписатися


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УПІЙМАТИ ФЕЙК: 10 способів розпізнати недостовірну інформацію в інтернеті

3. «Головне Волинь», «Головне Захід» тощо


Хочете приєднатися до безкоштовного зв’язку та інтернету Starlink? Ці канали запевняють, що це реально (насправді – ні). А натиснувши на посилання, яке пропонують, вас перекидає на черговий анонімний Телеграм-паблік.

Утім на примітивні фейки на кшталт: «Увага! В Україні більше не будуть вимикати світло! Перевірте свою область за посиланням», на жаль, українці й українки досі ведуться. Не засмучуйте справжніх медійників, не робіть так.

Чому і від яких Телеграм-каналів волинянам треба відписатися


4. «Типовий Луцьк»


У цьому каналі, вочевидь, хочуть вміти передбачати майбутнє. Інакше пояснити їхню любов до старезного фейку про хлопчика Сіпея, який прибув із 2056 року, – не можна. А ще, здається, адміністратори тренують свої екстрасенсорні здібності, попереджаючи про вибухи на Волині раніше, аніж про це скаже офіційне джерело. І, на жаль, поки ці спроби не мають успіху, судячи з повідомлення про роботу ППО поблизу Луцька 14 січня. Нагадаємо, у той день Росія вкотре обстрілювала українські міста, але, на щастя, Волинську область таки оминуло. Згодом голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко офіційно спростував цю інформацію.

Чому і від яких Телеграм-каналів волинянам треба відписатися
Чому і від яких Телеграм-каналів волинянам треба відписатися


5. «4Lutsk»


Якщо вам подобається, коли маніпулюють емоціями, – можете не відписуватися. Утім, окрім реклами «радару», пропаганди куріння і повідомлень з кричущими заголовками «Увага!», «Терміново Луцьк», будьте готові «споживати» фейки.



Чому волиняни й волинянки підписані на ці канали досі, зрозуміти важко. Зазвичай їхня «новинна стрічка» складається з передруків цілком притомних авторитетних ЗМІ і… фейків. Стеля їхнього унікального контенту – чутки про наступ білорусів на Волинь чи фото з місця ДТП. Щоправда, офіційна інформація в обох випадках спершу з’явиться на офіційних ресурсах обласної влади чи компетентних органів або ж принаймні на шпальтах авторитетних місцевих видань.

Список сміттярок можна зробити набагато довшим, але рекламувати «ноунейми» з аудиторією 5-1000 підписників не вважаємо за потрібне.

Аудиторія цього каналу – 16 осіб. Однак цього вистачить, аби цей скриншот, гуляючи мережею, посіяв паніку. До слова, йдеться про 25–26 грудня. А наступу, як бачите, на щастя, не було
Аудиторія цього каналу – 16 осіб. Однак цього вистачить, аби цей скриншот, гуляючи мережею, посіяв паніку. До слова, йдеться про 25–26 грудня. А наступу, як бачите, на щастя, не було

Щиро сподіваємось, що після цієї публікації ви «відфільтруєте» свої підписки і оберете кілька Телеграм-каналів медіа, яким довіряєте, як-от «Українська правда», «Радіо Свобода», «Суспільне», ВолиньPost тощо. Інформація у цих каналах оперативно оновлюється і, що найголовніше, перевіряється!

І пам'ятайте: якщо бачите у соцмережах чи чуєте від знайомих інформацію, яка викликає у вас сумнів, паніку чи страх, пишіть нам на електронну скриньку [email protected] або ж телефонуйте за номером 050-505-20-30. Боротимемося з ворогом і наближатимемо перемогу разом!

Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.

Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Телеграм-канал, Труха, фейк, маніпуляція, медіаграмотність, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Білорусь просуває вкид про «різке падіння боєздатності ЗСУ»
11 січень, 13:30
СМІТТЯРКА ЧИ НІ: маркери, що вказують на ненадійний Телеграм-канал
03 січень, 12:00
Білоруси поширюють фейк про те, що українські військові зникають в американських біолабораторіях
28 грудень, 2022, 16:58
Шаріївський вкид про наступ з Білорусі на Волинь у ніч на 26 грудня: чому не варто вірити
23 грудень, 2022, 20:26
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Для батьків він був гордістю, для побратимів – надійним»: на Волині попрощалися з Героєм Іваном Хомуком в день його 23-ліття
Сьогодні, 11:13
Росія завдала ракетного удару по Краматорську
Сьогодні, 10:45
Чому і від яких Телеграм-каналів волинянам треба відписатися
Сьогодні, 10:31
СБУ затримала одразу сімох коригувальників ракет по Дніпру. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:23
Чому Грузія не допомагає Україні у війні з Росією
Сьогодні, 10:13
Схожі новини
СМІТТЯРКА ЧИ НІ: маркери, що вказують на ненадійний Телеграм-канал СМІТТЯРКА ЧИ НІ: маркери, що вказують на ненадійний Телеграм-канал
03 січень, 12:00
Білоруси поширюють фейк про те, що українські військові зникають в американських біолабораторіях Білоруси поширюють фейк про те, що українські військові зникають в американських біолабораторіях
28 грудень, 2022, 16:58
УПІЙМАТИ ФЕЙК: 10 способів розпізнати недостовірну інформацію в інтернеті УПІЙМАТИ ФЕЙК: 10 способів розпізнати недостовірну інформацію в інтернеті
09 грудень, 2022, 17:43
У Telegram створили фейковий акаунт волинської 14 ОМБр У Telegram створили фейковий акаунт волинської 14 ОМБр
28 березень, 2022, 13:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російська ракета у Краматорську влучила у дитячий садочок. ФОТО
Сьогодні, 11:45
 0
На Волині п'яний водій на смерть збив жінку та втік з місця події: його затримали
Сьогодні, 11:33
 0
«Для батьків він був гордістю, для побратимів – надійним»: на Волині попрощалися з Героєм Іваном Хомуком в день його 23-ліття
Сьогодні, 11:13
 0
Росія завдала ракетного удару по Краматорську
Сьогодні, 10:45
 0
Чому і від яких Телеграм-каналів волинянам треба відписатися
Сьогодні, 10:31
 0
Медіа
відео
1/8