Чому Грузія не допомагає Україні у війні з Росією





Про це в інтерв'ю Хатія Деканоїдзе.



Вона пояснила, що наразі у Грузії великий вплив має олігарх Бідзіна Іванішвілі, який на початку 90-х заробив свої активи у Росії. У 2012 році він був прем'єр-міністром, але вже наступного року пішов з посади та залишався в тіні.



"Після цього вже десятий рік Іванішвілі править Грузією, він людина, яка до кінця прихопила державу і робить те, що їй подобається", - сказала Деканоїдзе.



До 24 лютого минулого року "Грузинській мрії" (правляча партія Грузії, заснована Іванішвілі, - ред.) залишалася у "сірій зоні", але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну продемонструвала, що підтримує Кремль.



"Був випадок, коли вони не дали президенту Зеленському можливості виступити перед грузинським парламентом, звернутися до народу, і в нас тоді зібралося дуже багато людей на Руставелі і Зеленський уже звернувся до них", - додала парламентар.



За словами Деканоїдзе, "Грузинська мрія", Іванішвілі зокрема, мають тісні зв'язки з російськими олігархами. Сам Бідзіна Іванішвілі, а також його близькі родичі знаходяться під санкціями України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Грузія відмовилася надавати Україні військову допомогу, а також не підтримала санкції. Влада країни прийняла таке рішення через свою проросійську позицію.Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла депутат грузинського парламенту, екс-глава Нацполіції України та соратниця колишнього президента ГрузіїВона пояснила, що наразі у Грузії великий вплив має олігарх, який на початку 90-х заробив свої активи у Росії. У 2012 році він був прем'єр-міністром, але вже наступного року пішов з посади та залишався в тіні."Після цього вже десятий рік Іванішвілі править Грузією, він людина, яка до кінця прихопила державу і робить те, що їй подобається", - сказала Деканоїдзе.До 24 лютого минулого року "Грузинській мрії" (правляча партія Грузії, заснована Іванішвілі, - ред.) залишалася у "сірій зоні", але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну продемонструвала, що підтримує Кремль."Був випадок, коли вони не дали президенту Зеленському можливості виступити перед грузинським парламентом, звернутися до народу, і в нас тоді зібралося дуже багато людей на Руставелі і Зеленський уже звернувся до них", - додала парламентар.За словами Деканоїдзе, "Грузинська мрія", Іванішвілі зокрема, мають тісні зв'язки з російськими олігархами. Сам Бідзіна Іванішвілі, а також його близькі родичі знаходяться під санкціями України.

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