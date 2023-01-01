Чому Грузія не допомагає Україні у війні з Росією

Чому Грузія не допомагає Україні у війні з Росією
Грузія відмовилася надавати Україні військову допомогу, а також не підтримала санкції. Влада країни прийняла таке рішення через свою проросійську позицію.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла депутат грузинського парламенту, екс-глава Нацполіції України та соратниця колишнього президента Грузії Хатія Деканоїдзе.

Вона пояснила, що наразі у Грузії великий вплив має олігарх Бідзіна Іванішвілі, який на початку 90-х заробив свої активи у Росії. У 2012 році він був прем'єр-міністром, але вже наступного року пішов з посади та залишався в тіні.

"Після цього вже десятий рік Іванішвілі править Грузією, він людина, яка до кінця прихопила державу і робить те, що їй подобається", - сказала Деканоїдзе.

До 24 лютого минулого року "Грузинській мрії" (правляча партія Грузії, заснована Іванішвілі, - ред.) залишалася у "сірій зоні", але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну продемонструвала, що підтримує Кремль.

"Був випадок, коли вони не дали президенту Зеленському можливості виступити перед грузинським парламентом, звернутися до народу, і в нас тоді зібралося дуже багато людей на Руставелі і Зеленський уже звернувся до них", - додала парламентар.

За словами Деканоїдзе, "Грузинська мрія", Іванішвілі зокрема, мають тісні зв'язки з російськими олігархами. Сам Бідзіна Іванішвілі, а також його близькі родичі знаходяться під санкціями України.

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Теги: Грузія, війна, Росія, Україна
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