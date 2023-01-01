Росія перекинула бойові вертольоти ближче до кордону з Україною





Про це



З самого ранку 19 січня в Білорусі спостерігалося збільшення авіаактивності, в першу чергу це стосувалося вертольотів ВПС РБ і ВКС РФ, які вилітали з аеродрому "Мачулищі", і в результаті полетіли на аеродроми в Брестській області країни: "Барановичі", "Осовці" і Лунинець".



2 вертольоти Мі-8 ВПС Білорусі і один вертоліт ВКС РФ прибули на аеродром "Барановичі"; 4 вертольоти Мі-24 ВПС РБ - на аеродром "Осовці" в Брестській області.



На аеродром "Лунинець" прибуло 11 вертольотів ВКС РФ. Крім того, один Мі-8 ВПС РБ повернувся в Мачулищі з Боровців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти перекинули 11 бойових вертольотів з Мачулищей ближче до білорусько-українського кордону в Лунинець.Про це повідомляє Беларускі Гаюн.З самого ранку 19 січня в Білорусі спостерігалося збільшення авіаактивності, в першу чергу це стосувалося вертольотів ВПС РБ і ВКС РФ, які вилітали з аеродрому "Мачулищі", і в результаті полетіли на аеродроми в Брестській області країни: "Барановичі", "Осовці" і Лунинець".2 вертольоти Мі-8 ВПС Білорусі і один вертоліт ВКС РФ прибули на аеродром "Барановичі"; 4 вертольоти Мі-24 ВПС РБ - на аеродром "Осовці" в Брестській області.На аеродром "Лунинець" прибуло 11 вертольотів ВКС РФ. Крім того, один Мі-8 ВПС РБ повернувся в Мачулищі з Боровців.

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