Росія перекинула бойові вертольоти ближче до кордону з Україною

Росія перекинула бойові вертольоти ближче до кордону з Україною
Російські окупанти перекинули 11 бойових вертольотів з Мачулищей ближче до білорусько-українського кордону в Лунинець.

Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

З самого ранку 19 січня в Білорусі спостерігалося збільшення авіаактивності, в першу чергу це стосувалося вертольотів ВПС РБ і ВКС РФ, які вилітали з аеродрому "Мачулищі", і в результаті полетіли на аеродроми в Брестській області країни: "Барановичі", "Осовці" і Лунинець".

2 вертольоти Мі-8 ВПС Білорусі і один вертоліт ВКС РФ прибули на аеродром "Барановичі"; 4 вертольоти Мі-24 ВПС РБ - на аеродром "Осовці" в Брестській області.

На аеродром "Лунинець" прибуло 11 вертольотів ВКС РФ. Крім того, один Мі-8 ВПС РБ повернувся в Мачулищі з Боровців.


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Теги: Росія, авіація, вертольоти, Білорусь
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