Яка ситуація із укриттями на Волині на 331-ий день повномасштабного вторгнення. ВІДЕО
Сьогодні, 09:44
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Волині збільшилася кількість найпростіших укриттів.
Про це в коментарі Суспільному розповів спеціаліст відділу цивільного захисту обласної військової адміністрації Юрій Левчук.
Загалом на Волині наразі є 2 481 укриття різного ступеня безпеки.
Кількість сховищ в області не змінилася. Як і до війни їх нині 93. Також без змін лишилася кількість протирадіаційних укриттів – 253.
Зі слів Юрія Левчука, до 24 лютого на Волині було 1 539 найпростіших укриттів – цокольних, або підвальних приміщень, де люди можуть перечекати повітряну тривогу. Наразі ж фонд найпростіших укриттів зріс до 1 935 споруд.
На облаштування та утримання укриттів з обласного та місцевих бюджетів у 2022 році виділили 43,3 мільйона гривень, – додав спеціаліст відділу цивільного захисту.
Торік щодо неналежного стану укриттів прокуратура Волині направила в суди 16 позовів упродовж минулого і цього року, – розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич.
12 позовів суд задовільнив, ще три поки на розгляді. Ще один позов, зі слів Наталії Мурахевич, уже закритий. Він стосувався сховища в лікарні міст Володимир, його власники довели до ладу.
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Про це в коментарі Суспільному розповів спеціаліст відділу цивільного захисту обласної військової адміністрації Юрій Левчук.
Загалом на Волині наразі є 2 481 укриття різного ступеня безпеки.
Кількість сховищ в області не змінилася. Як і до війни їх нині 93. Також без змін лишилася кількість протирадіаційних укриттів – 253.
Зі слів Юрія Левчука, до 24 лютого на Волині було 1 539 найпростіших укриттів – цокольних, або підвальних приміщень, де люди можуть перечекати повітряну тривогу. Наразі ж фонд найпростіших укриттів зріс до 1 935 споруд.
На облаштування та утримання укриттів з обласного та місцевих бюджетів у 2022 році виділили 43,3 мільйона гривень, – додав спеціаліст відділу цивільного захисту.
Торік щодо неналежного стану укриттів прокуратура Волині направила в суди 16 позовів упродовж минулого і цього року, – розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич.
12 позовів суд задовільнив, ще три поки на розгляді. Ще один позов, зі слів Наталії Мурахевич, уже закритий. Він стосувався сховища в лікарні міст Володимир, його власники довели до ладу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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