У лікарні Харкова помер воїн з Волині Микола Берегович

У лікарні Харкова помер воїн з Волині Микола Берегович
В результаті важкої недуги помер військовий Микола Берегович, 1974 р.н., житель села Гор’янівка Олицької громади.

Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбук.

Помер захисник 18 січня 2023 року у результаті поліорганної недостатності, ішемії внутрішніх органів, розшарування грудної та черевної аорти, у місті Харків. Смерть рядового настала під час лікування в стаціонарі.

"Микола - незламний Герой, який з перших днів захищав рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини", - йдеться у повідомленні.

Про час та місце поховання повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!

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Теги: Берегович, захисник, Олика, помер, лікарня, Харків
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