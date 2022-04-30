У лікарні Харкова помер воїн з Волині Микола Берегович
Сьогодні, 09:28
В результаті важкої недуги помер військовий Микола Берегович, 1974 р.н., житель села Гор’янівка Олицької громади.
Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбук.
Помер захисник 18 січня 2023 року у результаті поліорганної недостатності, ішемії внутрішніх органів, розшарування грудної та черевної аорти, у місті Харків. Смерть рядового настала під час лікування в стаціонарі.
"Микола - незламний Герой, який з перших днів захищав рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини", - йдеться у повідомленні.
Про час та місце поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!
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Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбук.
Помер захисник 18 січня 2023 року у результаті поліорганної недостатності, ішемії внутрішніх органів, розшарування грудної та черевної аорти, у місті Харків. Смерть рядового настала під час лікування в стаціонарі.
"Микола - незламний Герой, який з перших днів захищав рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини", - йдеться у повідомленні.
Про час та місце поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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