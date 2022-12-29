У Луцьку поліцейські штрафують пішоходів без світловідбивачів





Про це розповіла Іванна Проць.



З її слів, почастішали аварії через людей, яких не встигають вчасно помітити водії, зокрема, під час відімкнень електроенергії в місті.



«У темному одязі його може бути видно лише з 5 метрів, якщо людина вдягає світлоповертаючі елементи і водій рухається з увімкненим світлом фар, його вже видно на відстані 130-150 метрів. Оскільки правопорушення збільшилось, зараз почали притягувати і накладати штраф», – говорить Іванна Проць.



Один із рейдів патрульні провели на проспекті Грушевського, де, як зазначили, пішоходи порушують правила часто. Чоловік, котрий перебіг дорогу поза переходом, отримав штраф – 250 гривень.



Ще один рейд – на вулиці Коновальця. Інспектори зупинили чоловіка, який йшов проїжджою частиною в темному одязі. Як з'ясувалося, пішохід був в стані алкогольного сп’яніння. Чоловік отримав штраф у 680 гривень.



«Не можна переходити, тим більше ще в стані алкогольного сп’яніння, бо ДТП стаються саме через це. У вас вже не така реакція і ви не можете зреагувати, раптом автомобіль буде виїжджати десь. Штраф складає 680 грн», – сказав інспектор поліції Андрій Саливончик.



Зараз частішають випадки порушень правил дорожнього руху саме пішоходами, – говорить інспектор поліції Андрій Саливончик.



Згідно зі статтею 127 КУпАП за порушення правил дорожнього руху пішоходам загрожує 255 гривень штрафу. Якщо при цьому вони були в нетверезому стані – 680 гривень. Зі слів речниці волинських патрульних Анни Цисюк, в Луцьку від початку року за порушення правил дорожнього руху оштрафували 647 пішоходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку патрульні інспектори почали штрафувати пішоходів, які в темний час доби виходять на дорогу без світловідбивачів. Поліцейські під час патрулювання дивляться, чи не порушують правила водії та пішоходи.Про це розповіла Суспільному поліцейська управління патрульної поліції областіЗ її слів, почастішали аварії через людей, яких не встигають вчасно помітити водії, зокрема, під час відімкнень електроенергії в місті.«У темному одязі його може бути видно лише з 5 метрів, якщо людина вдягає світлоповертаючі елементи і водій рухається з увімкненим світлом фар, його вже видно на відстані 130-150 метрів. Оскільки правопорушення збільшилось, зараз почали притягувати і накладати штраф», – говорить Іванна Проць.Один із рейдів патрульні провели на проспекті Грушевського, де, як зазначили, пішоходи порушують правила часто. Чоловік, котрий перебіг дорогу поза переходом, отримав штраф – 250 гривень.Ще один рейд – на вулиці Коновальця. Інспектори зупинили чоловіка, який йшов проїжджою частиною в темному одязі. Як з'ясувалося, пішохід був в стані алкогольного сп’яніння. Чоловік отримав штраф у 680 гривень.«Не можна переходити, тим більше ще в стані алкогольного сп’яніння, бо ДТП стаються саме через це. У вас вже не така реакція і ви не можете зреагувати, раптом автомобіль буде виїжджати десь. Штраф складає 680 грн», – сказав інспектор поліціїЗараз частішають випадки порушень правил дорожнього руху саме пішоходами, – говорить інспектор поліції Андрій Саливончик.Згідно зі статтею 127 КУпАП за порушення правил дорожнього руху пішоходам загрожує 255 гривень штрафу. Якщо при цьому вони були в нетверезому стані – 680 гривень. Зі слів речниці волинських патрульних, в Луцьку від початку року за порушення правил дорожнього руху оштрафували 647 пішоходів.

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