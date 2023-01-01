Українські військові знищили вже 113 300 російських вояк





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника на 20.01 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 113 300 (+770) осіб ліквідовано,

- танків - 3139 (+3) од,

- бойових броньованих машин - 6241 (+6) од,

- артилерійських систем - 2129 (+7) од,

- РСЗВ - 442 (+0) од,

- засобів ППО - 220 (+0) од,

- літаків - 287 (+0) од,

- гелікоптерів - 277 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1886 (+4),

- крилатих ракет - 749 (+0),

- кораблів /катерів - 17 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 4903 (+7) од,

- спеціальної техніки - 190 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними на ранок п’ятниці, 20 січня, українські військові ліквідували за добу 770 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 113 300 військових.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника на 20.01 орієнтовно склали:- особового складу - близько 113 300 (+770) осіб ліквідовано,- танків - 3139 (+3) од,- бойових броньованих машин - 6241 (+6) од,- артилерійських систем - 2129 (+7) од,- РСЗВ - 442 (+0) од,- засобів ППО - 220 (+0) од,- літаків - 287 (+0) од,- гелікоптерів - 277 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1886 (+4),- крилатих ракет - 749 (+0),- кораблів /катерів - 17 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 4903 (+7) од,- спеціальної техніки - 190 (+0).

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