Українські військові знищили вже 113 300 російських вояк

Українські військові знищили вже 113 300 російських вояк
За даними на ранок п’ятниці, 20 січня, українські військові ліквідували за добу 770 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 113 300 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 20.01 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 113 300 (+770) осіб ліквідовано,
- танків - 3139 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 6241 (+6) од,
- артилерійських систем - 2129 (+7) од,
- РСЗВ - 442 (+0) од,
- засобів ППО - 220 (+0) од,
- літаків - 287 (+0) од,
- гелікоптерів - 277 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1886 (+4),
- крилатих ракет - 749 (+0),
- кораблів /катерів - 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4903 (+7) од,
- спеціальної техніки - 190 (+0).

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