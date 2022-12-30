Селищний голова з Волині отримав подяку від Кличка

Селищний голова з Волині отримав подяку від Кличка
Любешівського селищного голову Олега Куха нагородили подякою голови Асоціації міст України Віталія Кличка.

Про це йдеться на сайті Любешівської смелищної ради.

«За наближення нашої Перемоги, за захист місцевого самоврядування зі зброєю в руках», - зазначено у тексті подяки.

Оскільки зараз Олег Кух знаходиться на службі в лавах Збройних сил України, нагороду вручили секретарю селищної ради Юрію Боснюку, який взяв участь у Загальних зборах голів громад - членів Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України».

Селищний голова з Волині отримав подяку від Кличка

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Теги: Волинь, Любешів, подяка, АМУ
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