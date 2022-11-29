У лісі на Волині знайшли кілька десятків набоїв та гранату
Сьогодні, 06:31
У лісовому масиві поблизу села Ставок, що на Ківерцівщині знайшли 40 набоїв та гранату.
Про це йдеться у постанові суду від 18 січня, передає Район.Ківерці.
У четвер, 12 січня близько 09:00 у лісовому масиві поблизу села Ставок виявили пакет чорного кольору, у якому були 40 набоїв калібру 7,62 міліметра та граната.
Слідчий провів огляд місця події та вилучив предмети. Вилучені речі є доказом вчинення кримінального правопорушення. Слідчий подав клопотання про накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечити його збереження.
Суддя постановила задовольнити клопотання. Також вирішила накласти арешт на вилучені 40 предметів, ззовні схожих на патрони калібру 7,62 міліметра; предмет, ззовні схожий на гранату; запал до гранати; кляну банку ємкістю 2 літри, тимчасово позбавивши можливості відчужувати, користуватись та розпоряджатись будь-яким чином даним майном.
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Про це йдеться у постанові суду від 18 січня, передає Район.Ківерці.
У четвер, 12 січня близько 09:00 у лісовому масиві поблизу села Ставок виявили пакет чорного кольору, у якому були 40 набоїв калібру 7,62 міліметра та граната.
Слідчий провів огляд місця події та вилучив предмети. Вилучені речі є доказом вчинення кримінального правопорушення. Слідчий подав клопотання про накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечити його збереження.
Суддя постановила задовольнити клопотання. Також вирішила накласти арешт на вилучені 40 предметів, ззовні схожих на патрони калібру 7,62 міліметра; предмет, ззовні схожий на гранату; запал до гранати; кляну банку ємкістю 2 літри, тимчасово позбавивши можливості відчужувати, користуватись та розпоряджатись будь-яким чином даним майном.
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