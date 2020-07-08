Волинські педагоги отримали ноутбуки від Google та ЮНЕСКО

Волинські педагоги отримали хромбуки в рамках реалізації ініціативи «Ноутбук кожному вчителю», яку започаткувало Міністерство освіти спільно з компанією Google та за підтримки ЮНЕСКО.Про це повідомляють на сторінці Любешівської громади.Любешівська громада отримала у користування хромбуки (Chromebook) – 5 зазначених девайсів, які допоможуть забезпечити проведення освітнього процесу дистанційно як для учнів, так і для педагогічного колективу.: за даними Мінцифри, хромбук для освітян обрали по тій причині, що він працює на базі операційної системи Google Chrome OS з хмарним сховищем, вбудованими продуктами Google та кількома рівнями безпеки. Ця операційна система орієнтована насамперед на роботу з веб сервісами. Тобто більша частина роботи на такому комп’ютері виконується у хмарі через інтернет та у додатках з системи Google.Chromebook загалом легший та компактніший у порівнянні з іншими ноутбуками, акумулятори працюють щонайменше вісім годин. Запускається і вимикається він за лічені секунди. Виготовлені починаючи від 2017 року Chromebook підтримують програми Android, що доступні в Google Play Store.