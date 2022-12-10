У Ковелі водій без посвідчення вчинив ДТП. ФОТО

У Ковелі водій без посвідчення вчинив ДТП. ФОТО
У Ковелі чоловік, який не мав права керування, вчинив ДТП. Патрульні притягнули його до відповідальності.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.

Учора пообіді патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Шевченка. Прибувши за вказаною адресою, інспектори встановили, що 19-річний водій на Citroen не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості й дистанції та зіткнувся з автомобілем Volkswagen.

В результаті автопригоди ніхто не постраждав, але транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.

Керманич Citroen був тверезий, однак під час перевірки документів виявилося, що він не має відповідної категорії у посвідченні водія.
На чоловіка поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП. У нього також вилучили водійське посвідчення та видали тимчасове.

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Теги: Волинь, Ковель, ДТП
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