У Ковелі водій без посвідчення вчинив ДТП. ФОТО

У Ковелі чоловік, який не мав права керування, вчинив ДТП. Патрульні притягнули його до відповідальності.Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.Учора пообіді патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Шевченка. Прибувши за вказаною адресою, інспектори встановили, що 19-річний водій на Citroen не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості й дистанції та зіткнувся з автомобілем Volkswagen.В результаті автопригоди ніхто не постраждав, але транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.Керманич Citroen був тверезий, однак під час перевірки документів виявилося, що він не має відповідної категорії у посвідченні водія.На чоловіка поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП. У нього також вилучили водійське посвідчення та видали тимчасове.