На очільника Києво-Печерської Лаври, який служив на Волині, відкрили кримінальне провадження, – депутат

Павла (Лебідя). Йому інкримінують статтю про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності (ч. 2 ст. 161 КК).



Тепер настоятеля Києво-Печерської лаври перевіряють на розпалювання релігійної ворожнечі. Про це повідомив нардеп від фракції "Голосу" Ярослав Юрчишин, за заявою якого було відкрито провадження, - пише



Причиною цього стало те, що Павло під час різдвяного богослужіння у храмі Агапіта Печерського назвав настоятеля Православної церкви України Епіфанія "самосвятом" і "бісом", а почесного патріарха Філарета "розкольником".



"Сьогодні "владні Іроди" відкидають Христа, вбивають не 14 тис. немовлят, а мільйони людей. Як біс все мудро зробив. Під виглядом об'єднання вони почали "гоніння" на Церкву. Вони хочуть знищити Олександра Невського . Це групка безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти Церкви. Головне для них не війна. Головне – знищити святу соборну і апостольську Церкву. Тобто нас з вами відвернути від Христа", – заявив він тоді.



Нагадаємо, під час святкового різдвяного богослужіння, яке правив в Успенському соборі Києво-Печерської лаври митрополит ПЦУ Епіфаній, на території лаври помітили "намісника Києво-Печерської лаври" Павла Лебедя. Представник УПЦ МП, який завдяки любові до розкоші й дорогих авто здобув прізвисько "Паша Мерседес", стояв на узбіччі дороги і спостерігав за потоками вірян, котрі прямували на історичну літургію ПЦУ.



Нагадамо, митрополит Павло після закінчення семінарії був настоятелем Успенського храму села Низкиничі Іваничівського району Волинської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження проти митрополита УПЦ Московського патріархату. Йому інкримінують статтю про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності (ч. 2 ст. 161 КК).Тепер настоятеля Києво-Печерської лаври перевіряють на розпалювання релігійної ворожнечі. Про це повідомив нардеп від фракції "Голосу", за заявою якого було відкрито провадження, - пише OBOZREVATEL Причиною цього стало те, що Павло під час різдвяного богослужіння у храмі Агапіта Печерського назвав настоятеля Православної церкви України Епіфанія "самосвятом" і "бісом", а почесного патріарха Філарета "розкольником"."Сьогодні "владні Іроди" відкидають Христа, вбивають не 14 тис. немовлят, а мільйони людей. Як біс все мудро зробив. Під виглядом об'єднання вони почали "гоніння" на Церкву. Вони хочуть знищити Олександра Невського . Це групка безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти Церкви. Головне для них не війна. Головне – знищити святу соборну і апостольську Церкву. Тобто нас з вами відвернути від Христа", – заявив він тоді.Нагадаємо, під час святкового різдвяного богослужіння, яке правив в Успенському соборі Києво-Печерської лаври митрополит ПЦУ Епіфаній, на території лаври помітили "намісника Києво-Печерської лаври" Павла Лебедя. Представник УПЦ МП, який завдяки любові до розкоші й дорогих авто здобув прізвисько "Паша Мерседес", стояв на узбіччі дороги і спостерігав за потоками вірян, котрі прямували на історичну літургію ПЦУ.Нагадамо, митрополит Павло після закінчення семінарії був настоятелем Успенського храму села Низкиничі Іваничівського району Волинської області.

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