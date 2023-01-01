20 січня на Волині: гортаючи календар
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20 січня день народження відзначають волинський відеооператор Рустан Щербачук та журналістка Наталія Камишникова.
День ангела сьогодні святкують чоловіки з ім'ям Опанас та Іван.
Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий. Бажаємо здоров’я, злагоди, успіхів у всіх починаннях.
Двадцятого січня святкуємо Собор Предтечі та Хрестителя Господнього святого Івана Хрестителя, або в народі Івана Хрестителя, Івана Бражника. Він пророкував появу Ісуса. Іван Хреститель мешкав у пустелі, проповідував покаяння.
Сьогодні українці відзначають День Автономної Республіки Крим. Пов’язана ця подія з проведенням референдуму щодо створення Автономної Республіки Крим у складі України 1991 року. На це тоді дали згоду 93% мешканців півострова.
Також 20 квітня святкують День відеокамери. Саме цього дня 1982 року компанія Sony Electronics презентувала першу відеокамеру і запустила її у вільний продаж.
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День ангела сьогодні святкують чоловіки з ім'ям Опанас та Іван.
Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий. Бажаємо здоров’я, злагоди, успіхів у всіх починаннях.
Двадцятого січня святкуємо Собор Предтечі та Хрестителя Господнього святого Івана Хрестителя, або в народі Івана Хрестителя, Івана Бражника. Він пророкував появу Ісуса. Іван Хреститель мешкав у пустелі, проповідував покаяння.
Сьогодні українці відзначають День Автономної Республіки Крим. Пов’язана ця подія з проведенням референдуму щодо створення Автономної Республіки Крим у складі України 1991 року. На це тоді дали згоду 93% мешканців півострова.
Також 20 квітня святкують День відеокамери. Саме цього дня 1982 року компанія Sony Electronics презентувала першу відеокамеру і запустила її у вільний продаж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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