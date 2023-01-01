Добрі новини від ВолиньPost за 19 січня

На Водохреще хочеться побажати нашим читачам і читачкам лише світлого, справжнього і чистого. Нехай усі біди минають Україну, а 2023-ий рік стане Переможним!І традиційно нагадуємо про добрі новини. Сьогодні,, ми писали про таке:Адміністрація президента СШАскерує 125 мільйонів доларів на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть ремонтним бригадам в Україні усувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.Серед іншого, кошти будуть спрямовані на закупівлю резервного живлення для систем водопостачання та централізованого теплопостачання Києва. Фінансування також допоможе поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого енергетичного обладнання.Росія вже втратила у війні з Україною близько 118 530 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.23 орієнтовно склали:особового складу - близько 118530 (+760) осіб;танків - 3136 (+6);бойових броньованих машин - 6235 (+10);артилерійських систем - 2122 (+14);РСЗВ - 442 (+0);засобів ППО - 220 (+0);літаків - 287 (+0);гелікоптерів - 277 (+1);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1882 (+6);крилатих ракет - 749 (+0);кораблів/катерів - 17 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 4896 (+7);спеціальної техніки - 190 (+0).Укрзалізниця розширює мережу залізничного сполучення для жителів північного Полісся та Волині і призначає новий поїзд №114/113 Львів — Харків.З 1 лютого по непарних числах поїзд вирушатиме зі Львова о 18:06 через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарни, Житомир та інші станції, прибуваючи до столиці о 09:28. Прибуття до Харкова через Ворожбу та Суми — о 19:15.Зворотно по непарних числах з 3 лютого рейс відправлятиметься з Харкова о 06:52, надаючи жителям Харкова, Сум та інших міст ранкове сполучення з Києвом. Зі столиці о 16:00 поїзд рушає до Житомира, й далі через Полісся з прибуттям до Львова о 07:04.Таким чином, жителі північного Полісся та Волині отримають не лише нове сполучення з Сумами, Харковом та іншими містами, а ще й щоденний поїзд до Львова та Києва.Уродженець Старої Вижівки(YAKTAK) випустив нову пісню, яка має назву «Коли болить душа».Прем'єра відбулася сьогодні, 19 січня.Кліп знятий на руїнах Вінницького будинку офіцерів, які залишила за собою Російська Федерація. На відео школярі одного із навчальних закладів спускаються до бомбосховища і чекають там закінчення повітряної тривоги, співаючи із вчителем пісню.Святкові богослужіння та освячення води капелани, отціта, провели на березі водойм, біля мистецькі вирізаних із льоду і оздоблених водохрещенських хрестів, поблагословивши воїнів на звитяжну службу та Перемогу.Уряд Великої Британії в рамках військової допомоги передасть Україні 600 ракет типу «повітря-земля» для захисту від російської агресії.За словами глави Міноборони Британії, 2023-й рік буде роком, коли світ покаже Путіну, що союзники України продовжать її підтримувати.Міністр також зазначив, що Британія передасть Україні 14 танків типу Challenger 2.несе службу у лавах Збройних сил України, нині перебуває на реабілітації у зв’язку з пораненням, тож, прийшовши у короткотривалу відпустку, спланував разом із нареченоюважливу подію. Шлюб пара уклала сьогодні, 19 січня, у Городищі.Привітати молоде подружжя зібралися найрідніші. Вони побажали молодятам довгих і щасливих років життя, кохання та розуміння й, звісно, якнайшвидшої перемоги.У Луцьку в День Соборності України відбудеться акція «Ланцюг єднання» з метою належного відзначення Дня Соборності України 22 січня 2023 року о 12:00 год.