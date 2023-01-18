США виділяють $125 мільйонів на ремонт енергосистеми України

Джо Байдена скерує 125 мільйонів доларів на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть ремонтним бригадам в Україні усувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.



Про це в середу заявила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, повідомляє



Серед іншого, кошти будуть спрямовані на закупівлю резервного живлення для систем водопостачання та централізованого теплопостачання Києва. Фінансування також допоможе поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого енергетичного обладнання.



У USAID уточнили, що 125 мільйонів доларів будуть виділені в межах додаткового фінансування України, схваленого Конгресом у грудні 2022 року.



Як відомо, з жовтня 2022 року Росія посилила удари по українській електромережі та інших об'єктах критичної інфраструктури, що призвело до дефіциту в енергосистемі України та масових відключень світла.



Попередня допомога USAID, надана після вторгнення Росії в Україну в лютому, передбачала надання 1415 генераторів для підтримки тепла та світла в школах, лікарнях та інших об'єктах по всій Україні.



Також Агентство США з міжнародного розвитку інвестувало 55 мільйонів доларів в інфраструктуру теплопостачання в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адміністрація президента СШАскерує 125 мільйонів доларів на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть ремонтним бригадам в Україні усувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.Про це в середу заявила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.Серед іншого, кошти будуть спрямовані на закупівлю резервного живлення для систем водопостачання та централізованого теплопостачання Києва. Фінансування також допоможе поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого енергетичного обладнання.У USAID уточнили, що 125 мільйонів доларів будуть виділені в межах додаткового фінансування України, схваленого Конгресом у грудні 2022 року.Як відомо, з жовтня 2022 року Росія посилила удари по українській електромережі та інших об'єктах критичної інфраструктури, що призвело до дефіциту в енергосистемі України та масових відключень світла.Попередня допомога USAID, надана після вторгнення Росії в Україну в лютому, передбачала надання 1415 генераторів для підтримки тепла та світла в школах, лікарнях та інших об'єктах по всій Україні.Також Агентство США з міжнародного розвитку інвестувало 55 мільйонів доларів в інфраструктуру теплопостачання в Україні.

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