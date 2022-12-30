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Фіксуємо збільшення обстрілів та спроб наступу, – Зеленський про ситуацію на фронті:

Фіксуємо збільшення обстрілів та спроб наступу, – Зеленський про ситуацію на фронті:
Україна спостерігає збільшення кількості обстрілів та спроб проведення наступальних дій на фронті з боку росіян.

Про це розповідає у вечірньому зверненні 18 січня президент України Володимир Зеленський.

"Весь день сьогодні на зв'язку з нашими військовими. Ситуація на фронті залишається важкою, епіцентр найжорстокіших і найпринциповіших боїв - на Донбасі. Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів та спроб наступальних дій від окупантів", - розповів президент.

Він подякував усім українським захисникам, які продовжують тримати позиції. Зокрема, це бійці 68 окремої єгерської бригади та 36 окремої бригади морської піхоти - вони ефективно ліквідують ворога на Донбасі та демонструють стійкість.

"Дякую також і підрозділам Головного управління розвідки Міноборони за дії, які зменшують шанси окупантів", - додав голова держави.


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Теги: Зеленський, спроби наступу, фронт, окупанти
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