Фіксуємо збільшення обстрілів та спроб наступу, – Зеленський про ситуацію на фронті:
Сьогодні, 02:00
Україна спостерігає збільшення кількості обстрілів та спроб проведення наступальних дій на фронті з боку росіян.
Про це розповідає у вечірньому зверненні 18 січня президент України Володимир Зеленський.
"Весь день сьогодні на зв'язку з нашими військовими. Ситуація на фронті залишається важкою, епіцентр найжорстокіших і найпринциповіших боїв - на Донбасі. Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів та спроб наступальних дій від окупантів", - розповів президент.
Він подякував усім українським захисникам, які продовжують тримати позиції. Зокрема, це бійці 68 окремої єгерської бригади та 36 окремої бригади морської піхоти - вони ефективно ліквідують ворога на Донбасі та демонструють стійкість.
"Дякую також і підрозділам Головного управління розвідки Міноборони за дії, які зменшують шанси окупантів", - додав голова держави.
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Про це розповідає у вечірньому зверненні 18 січня президент України Володимир Зеленський.
"Весь день сьогодні на зв'язку з нашими військовими. Ситуація на фронті залишається важкою, епіцентр найжорстокіших і найпринциповіших боїв - на Донбасі. Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів та спроб наступальних дій від окупантів", - розповів президент.
Він подякував усім українським захисникам, які продовжують тримати позиції. Зокрема, це бійці 68 окремої єгерської бригади та 36 окремої бригади морської піхоти - вони ефективно ліквідують ворога на Донбасі та демонструють стійкість.
"Дякую також і підрозділам Головного управління розвідки Міноборони за дії, які зменшують шанси окупантів", - додав голова держави.
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