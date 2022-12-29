Де не буде світла на Волині та у Луцьку сьогодні, 19 січня

Де не буде світла на Волині та у Луцьку сьогодні, 19 січня
Оприлюднили графіки погодинного відключення електроенергії на 19 січня на Волині.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".

Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.

В об’єднаній енергосистемі України зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об’єктів магістральних мереж.

Можливі екстрені аварійні розвантаження (вимушене зменшення навантаження) на території Волинської області та у інших регіонах України поза графіком погодинного вимкнення у разі, якщо НЕК «Укренерго» буде змушене збалансувати енергосистему.

«Волиньобленерго» прикладе максимум зусиль для дотримання графіків погодинного відключення у відповідності до доведеного ліміту на область. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.

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Теги: світло, відключення, Волинь
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